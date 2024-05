Hace unos días, la novia de Matías Alé, Martina Vignolo, publicó una foto junto al actor, en calle Corrientes, con unos vasos de Starbucks; en la descripción de la imagen, escribió “cumpliendo sueñitos”, situación que generó indignación en la periodista Yanina Latorre, quien no dudó en destrozarla en su programa “El marginal del fin de semana” 107.9 (El Observador) y, a raíz de las declaraciones que lanzó, Alé habló en “Empezar el día” (Ciudad Magazine), y destruyó a la panelista de “LAM”.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Yanina Latorre sobre la foto que publicó la novia de Matías Alé?

Yanina, indignada, manifestó: “Lo tenemos a Matías Alé y a su novia, quienes se sacaron una foto en calle Corrientes con un vaso de Starbucks… Parece que el sueño de la piba era ese. ¿Se puede ser tan marginal?”.

En esta línea, continuó: “¿Esta gente sabrá lo que es un sueño? Cumplir un sueño es recibirte de médica, no eso. Estos dos sí que no tienen nada en la cabeza. Ella es de Mar del Plata, no viene del medio del campo con un tapa rabos de un pueblo originario”.

La polémica respuesta de Matías Ale a Yanina Latorre por criticar a su novia

Con respecto a las declaraciones de Yanina, dijo: “Criticó que Martina subió una historia en “calle Corrientes”, agradeciendo que estaba tomando un café de una confitería muy conocida”.

Y, continuó: “Starbucks, no está en Mar del Plata; tal vez, para Martina, tomar un café en calle Corrientes, con todas las luces, era un sueño”; ante esto, aseguró: “Yanina, lo minimizó”.

Luego, se refirió al odio que recibe en las redes. “En Instagram están apareciendo “haters”, que empiezan a juzgar o a prejuzgar “por qué hablo así”, o “qué me pasa” o “cómo estoy”. Chicos, quiero que sepan que estoy feliz”.

Y, afirmó: “Ya no leo ni escucho, solo agradezco. Di vuelta a la página de todo”.

Aún así, contó cómo se lo toma Martina. “Me dice, ‘Mati, yo quiero estar con vos y sólo me importa eso. Si yo soy feliz, tomándome un cafecito caliente en calle Corrientes, que no lo conocía… el Puente de la Mujer, que, para mí, es un montón, bienvenido sea”, expresó.

Para finalizar, dejó en claro: “Cuando me cruce a Yanina Latorre, se lo voy a decir”.

