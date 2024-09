La China Suárez se encuentra promocionando su película “Linda” y, durante una rueda de prensa, fue cuestionada acerca de su vínculo Franco Colapinto, ya que, recientemente, ella lo comenzó a seguir en Instagram.

Tras surgir rumores de romance, Colapinto usó su cuenta de X (ex Twitter) para hacer mención al tema.“Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y le dicen alejate… no, che”, escribió, pero, luego, decidió borrarlo, así como la actriz lo dejó de seguir.

A raíz de esto, una cronista, le consultó: “¿Cuál es tu vínculo o lo conoces a Franco Colapinto?”.

En ese momento, a Eugenia se le borró la sonrisa de la cara, ignoró la pregunta y comenzó a usar su celular sin decir una palabra.

Revelaron detalles sobre el vínculo entre la China Suárez y Marcos Ginocchio

Durante “Mitre Live”, el periodista Juan Etchegoyen reveló que estuvo en contacto con Caro Nolte, representante e íntima amiga de La China Suárez, quien dio impactantes detalles acerca del vínculo de la modelo y el campeón de Gran Hermano 2022 – 2023, Marcos Ginocchio.

A pesar de que La China y Marcos aseguraron que “son solo amigos”, continúan circulando rumores de que estarían saliendo; en este marco, Etchegoyen, expresó: “Ustedes saben que yo, acá, he contado datos concretos de lo que, para mí, es un romance 100% que tiene que ver con la China Suárez y Marcos Ginocchio”, y, continuó: “Hoy se suma a todo esto Caro Nolte, agente de prensa de la famosa pero, además, íntima amiga de Eugenia”.

“El otro día, en mis redes sociales me preguntaron, en el “Juan Contesta”, acerca de la China y Marcos y Caro me reaccionó a una historia donde yo había respondido”, recordó.

Y, lanzó: “Caro le baja la ilusión a los fans con su respuesta, pero tuvo, a mi modo de ver, una manera rara de decir lo que cree sobre esto… tampoco estaba esperando que ella confirme la relación por otro lado”.

“Ella me responde, cuatro veces seguidas, la misma frase… no sé por qué tantas veces, hubiese bastado con una. ¿Raro, no?”, e, indicó: “Me dice ‘son amigos, son amigos, son amigos, son amigos, jajaj…’ me contesta”.

Por último, manifestó: “Yo me mantengo en mi información, aunque Caro diga que “solo son amigos”… Veremos qué sucederá en el futuro con los datos que te vengo contando, pero, la noticia, es que habló Caro, quien, además, tengo entendido que agente de prensa de Marcos en “Multitalent””.

