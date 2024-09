El lunes 9 de septiembre, se llevó a cabo los Martín Fierro de televisión en el hotel Hilton de Buenos Aires. Cuando “Gran Hermano” ganó como “mejor reality”, Santiago del Moro, el conductor del programa y de la premiación agradeció la estatuilla dorada y, en su discurso, mencionó a Juliana “Furia” Scaglione, ya que no fue invitada, situación que generó rechazo en la redes sociales. Además de esto, Martín Ku no estuvo presente, por lo que hizo un descargo en su Instagram; tras el revuelo que se armó, Del Moro rompió del silencio durante un móvil para “LAM” (América TV).

Santiago del Moro rompió el silencio tras la polémica de los Martín Fierro

Del Moro, expresó: “Mencioné a Furia, pero fue genuino lo que hice. Ganó el reality (el Martín Fierro), ella fue fundamental en el programa. El que diga lo contrario, miente. Me parecía lo más honesto. Yo, digo lo que quiero. Siempre lo mejor para ella. No tengo idea cómo fue la organización, lo hacen APTRA y Telefe y a mí me hubiera encantado que estuvieran todos los chicos… ella, por supuesto, pero que estén todos los chicos también”.

Luego, con respecto a Martín, comentó: “Había muy poquitos jugadores en las mesas y, otros, fueron invitados al streaming, a hacer la alfombra azul. Es imposible invitarlos a todos. Lo del Chino, me enteré después, si no hubiera tratado de hacer algo. Pobre, pero no era la fiesta de Gran Hermano, era la de APTRA”.

Qué día vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe

Durante la ceremonia, el conductor dijo cuándo volverá el reality a la pantalla de Telefe. “Regresa los primeros días de diciembre de 2024”, informó.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

