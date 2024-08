Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante su declaración desde España, Fabiola Yáñez contó que la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Ayelén Mazzina sabía sobre la situación de violencia de género a manos de Alberto Fernández y, aun así, habría ignorado su relato. La Justicia la investigará por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según su declaración, la primera conversación que intentó tener con Mazzina fue en un viaje a Foz de Iguazú, en Brasil, donde ambas compartieron el Primer Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas, a las que fueron invitadas por el gobierno brasilero.

En el viaje, Yáñez le habría mostrado fotos con los golpes que habría recibido de Fernández. En aquel momento, también le habría expresado sus deseos de irse de la Quinta de Olivos. Dentro de la declaración, Yáñez contó que le habría mostrado también fotos y videos de Fernández teniendo relaciones sexuales con otra mujer en la Casa Rosada. Sin embargo, la respuesta que recibió fue distinta a la que esperaba

“Se queda callada y dice: ‘No lo puedo creer, Fabi. Contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer”. La ex primera dama aclaró que, después de ese comentario, la funcionaria no habría tomado “ningún tipo de medida conforme al rol que desempeñaba en ese momento”. Por ese entonces, Mazzina reemplazaba a Elizabeth Gómez Alcorta, quien había renunciado por diferencias con el Gobierno.

“Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto. Se acerca y por lo bajo me dice: ‘¿Estás mejor?'”. Ante este recuerdo, Yáñez aclaró: “Sentí que me estaba tomando el pelo”.

La exfuncionaria presentó este miércoles un escrito en la Justicia en el que desmiente la declaración de la ex primera dama. “En ningún momento Yáñez me informó sobre alguna situación de violencia de género”, dijo. Lo que sí dijo Mazzina fue que, en aquel viaje, le deslizó la intención de contarle algo más tarde, algo que finalmente no hizo.

“En una conversación casual en el bar que incluyó intimidades de terceros, ella mencionó que tenía algo que contarme, pero nunca lo hizo”, reveló, al tiempo en el que aclaró que para ella es “fundamental destacar que el contexto de la charla era completamente informal y no reflejaba la urgencia o la gravedad de una situación de violencia de género”.