El pasado 17 de agosto, Mariano Caparola, a sus 49 años, murió a causa de un paro cardíaco. El estilista y panelista sufrió las consecuencias de una mala praxis por parte del cirujano Aníbal Lotocki. Ante esto, su Madre, Fady, habló con la revista “Gente” y contó cómo fue la última charla que mantuvieron. Además, confesó qué es lo que hizo con las cenizas.

La confesión de la mamá de Mariano Caparola sobre la última conversación que tuvieron

Primero, Fady habló sobre su vínculo con él: “Siempre me preguntaba “cómo estaba” y “si me dolía algo”. Se encontraba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”, haciendo referencia a que tiene 92 años.

Ante esto, añadió: “Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él y que Mariano no sufriera mucho. Él me decía: ‘Cuando no estés, me voy atrás tuyo’. Me hacía mal”.

Por otra parte, explicó la decisión que tomó tras la muerte del panelista: “A él lo tengo acá. Fuimos a buscar las cenizas y está conmigo al lado de sus “chicas”. Tenía tres estatuillas de vírgenes. En el momento que se iba a trabajar o volvía a su casa les decía ‘Hola, chicas’. Entonces, pensé que era el lugar más indicado para poner la urna. Creo que era lo más lógico que estuviera con ellas, ¿no?”.

Luego, se refirió a qué hicieron la última vez que se vieron: “Fuimos al mediodía a una parrilla a la que íbamos siempre. Cuando nos estábamos por ir, el dueño nos invitó la comida. Rápidamente, los que estaban en las otras mesas lo vieron y le pidieron fotos. Sinceramente, me da orgullo”.

Para finalizar, detalló: “La última cena con Mariano fue muy linda. Los motivos son sencillos: él es fanático de los animales y en la mesa de al lado había una pareja con un perro bulldog inglés. Mi hijo se tiró al piso y jugaba como si fuera su mascota. Lo pasamos bárbaro”.

La impactante reacción de Aníbal Lotocki cuando le consultaron por Mariano Caprarola

En el programa “Intrusos” (América TV), conducido por Flor de la V, el cronista Alejandro Guatti fue hasta la casa de Lotocki para preguntarle sobre el fallecimiento de Mariano y su respuesta fue impactante.

Primero, Guatti contó que “cuando lo vio le dijo “no” con la mano”, dando a entender que no iba a dar declaraciones.

Ante esto, añadió que “lo notó muy nervioso y se metió directo en el auto”. A pesar de la insistencia de Alejandro para que bajara la ventanilla, no pudo lograr que hablara.

Por otro lado, volviendo al piso, Flor comentó: “Me sorprende que está libre, que pueda transitar libremente cuando Silvina Luna está postrada en una cama”.

Además, la periodista Marcela Tauro señaló: “Me dijeron que no está atendiendo, pero deriva a sus pacientes a otros cirujanos. Todavía tiene turnos, pero no atiende. Se encuentra deprimido y con el miedo constante de ir preso”.

