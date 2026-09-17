Yisela Paola Pintos, conocida popularmente como “Yipio”, quedó como la subcampeona de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe); la jugadora llegó a la instancia decisiva del reality, pero, finalmente, fue derrotada por Solange Abraham en una final explosiva; tras abandonar el reality y quedar fuera de la casa, la participante visitó el stream del canal, tal como ocurrió con los distintos “hermanitos” que fueron dejando el juego a medida que avanzaba la competencia; sin embargo, su paso por el programa tuvo un momento inesperado cuando, Santiago del Moro, le contó sobre la separación de Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero.

La noticia tomó por sorpresa a Yipio, aunque, rápidamente, dejó en claro que, estando dentro de la casa, no confiaba en que el romance pudiera prosperar.

Todo comenzó cuando la participante recordó el interés que Manuel había mostrado por Lola durante su paso por el reality. “Primero, Manu estaba embobado con Lola, después…”, indicó, sin imaginar que, Del Moro, interrumpiría su relato con la información sobre la reciente ruptura.

“Están separados. ¿Sabés?”, le confirmó el conductor; la respuesta de Yipio fue inmediata y estuvo acompañada por una risa de sorpresa. “¿En serio? Yo sabía que no iban a durar (risa). ¿Es en serio o es mentira?”, preguntó, todavía incrédula ante la noticia.

En ese momento, Eugenia Ruiz se sumó a la conversación y lanzó una picante observación sobre la postura que había tenido su compañera dentro de la casa. “No les tenías fe”, lanzó; kuego, Tato Algorta quiso conocer los motivos detrás de la particular predicción de Yipio, y, le preguntó: “¿Por qué no les tenías fe?”.

La subcampeona volvió a buscar confirmación sobre lo que acababa de escuchar. “¿Es verdad?”, insistió; Tato, ratificó la información. “Sí, es verdad”, le respondió; fue entonces cuando, Ruiz, sorprendió con un pícaro comentario que generó risas entre los presentes y sumó todavía más picante al momento. “Andrea del Boca fue la Tatiana (risas)”, manifestó.

Lejos de esquivar el tema, Yipio continuó con su particular lectura sobre la relación que había comenzado dentro de “Gran Hermano: Generación Dorada” y cerró el intercambio con una frase que dejó, en claro, que ya había anticipado un desenlace similar mientras permanecía en competencia. “¿Te imaginás? Se dio con el Budincito. Me encanta… Lo dije adentro: ‘Estos no van a durar’”, cerró.

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