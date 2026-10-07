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Mirtha Legrand, de 99 años, dejó este martes el Sanatorio Mater Dei, donde permanecía internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. La conductora continuará ahora su recuperación en su domicilio, acompañada por su familia.

La salida se produjo a las 17 horas, justo a tiempo para que pudiera seguir desde su casa la jornada especial que tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien disputó ante Benín su último partido con la Selección argentina.

Qué dijo el parte médico de Mirtha Legrand

El director médico del Sanatorio Mater Dei, Enrique Echagüe, confirmó el egreso de la conductora y señaló que continuará su recuperación en su domicilio. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia”, indicó el parte.

El comunicado agregó: “A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades”.

La institución también agradeció, junto con la familia de Legrand, las muestras de cariño y respeto recibidas durante su internación.

Cómo fue la recuperación durante la internación

Legrand había reingresado al Mater Dei el 18 de septiembre, luego de presentar una nueva descompensación respiratoria pocos días después de haber recibido el alta de una primera internación.

Durante las semanas siguientes, los partes médicos informaron una evolución favorable. La conductora pasó a una habitación común y continuó con seguimiento clínico, nutricional y kinesiológico.

El 30 de septiembre, el sanatorio había informado que se encontraba “muy bien” de la neumopatía que había motivado su internación y que presentaba una “franca mejoría”.

El último parte previo a su salida, difundido el lunes 5 de octubre, señaló que Legrand continuaba evolucionando favorablemente y progresaba en su rehabilitación kinesiológica.

Finalmente, el equipo médico determinó que podía continuar el proceso de recuperación fuera del sanatorio.

La primera internación y el reingreso al Mater Dei

La situación de salud de Mirtha Legrand comenzó a mediados de septiembre, cuando fue internada por un cuadro gripal que derivó en bronquitis.

Tras recibir el alta el 13 de septiembre, regresó a su domicilio. Sin embargo, cinco días después tuvo una nueva descompensación respiratoria que obligó a su reingreso al Mater Dei.

Desde entonces permaneció bajo seguimiento médico hasta su salida de este martes.

Juana Viale acompañó a su abuela durante la internación

Durante la ausencia de Mirtha, Juana Viale continuó al frente de los programas televisivos de su abuela. El sábado 3 de octubre, Viale había contado que Legrand seguía los programas desde el sanatorio y transmitido tranquilidad sobre su evolución. “Bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, había señalado.

También reveló que su abuela continuaba atenta a la conducción y posteriormente hacía llegar sus comentarios: “Le mandamos un besito muy grande a ella que nos está mirando. Y después me viene la bajada de línea”.

Mirtha vio la despedida de Messi desde su casa

El regreso de Mirtha Legrand a su domicilio coincidió con una jornada especial para el fútbol argentino. Este martes, Lionel Messi disputó ante Benín su último partido con la Selección argentina en el estadio Monumental.

La despedida comenzó antes del encuentro con una serie de shows y homenajes, mientras que el partido se puso en marcha a las 20:15 horas.

Después de casi tres semanas de internación, Legrand pudo seguir la jornada desde su casa, ya fuera del sanatorio y junto a su familia.

La noche marcó el cierre de la etapa de Messi en la Selección argentina, después de 21 años con la camiseta albiceleste y de una trayectoria que incluyó la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Ahora, Mirtha Legrand continuará su recuperación en su domicilio antes de retomar sus actividades habituales.