Nacha Guevara recibió un regalo de parte de Celia Messi y no pudo ocultar su emoción; a poco tiempo de su cumpleaños, la actriz contó que, la mamá de Lionel Messi, tuvo un inesperado gesto con ella: le obsequió dos entradas para presenciar la despedida del capitán de la Selección argentina.

Fue la propia Nacha quien decidió compartir la noticia a través de sus redes sociales; en un video, explicó que mantiene una amistad con la madre del astro rosarino y, reveló, cómo recibió la sorpresa. “Hola, les quería contar algo lindo. Yo soy amiga de la mamá de Messi, entonces, ella me regaló dos entradas para mañana para ver ese último partido de Lio, ese momento inolvidable”, indicó.

La artista dejó en claro que el obsequio tuvo un significado especial, no solamente por la posibilidad de asistir a un momento histórico del fútbol argentino, sino, también, por el vínculo que mantiene con Celia. “Así que es el mejor regalo de cumpleaños que pude haber tenido”, aseguró Nacha, visiblemente feliz por la posibilidad de estar presente en la despedida.

Nacha, además, quiso agradecer públicamente el gesto de la madre de Messi y contó lo que significó para ella recibir las entradas. “Les quería comentar y compartir porque me dio una alegría muy grande. Gracias, Celia, sos un amor”, manifestó en el video que publicó en sus redes.

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