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Luego de fracasar por falta de quórum la sesión citada por la oposición para el martes 23 de junio, este miércoles los diputados Myriam Bregman (FIT) y Maximiliano Ferraro (CC) plantearon dos pedidos de apartamiento para que se incluyan las iniciativas que promueven la interpelación y moción de censura al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, ambos resultaron rechazados, ya que para incluirlos se requerían las tres cuartas partes de los votos, una mayoría imposible para la oposición ante el rechazo del oficialismo y sus aliados.

Myriam Bregman (FIT) , fue la que impulsó el tratamiento que necesitaba dos tercios de los votos.

El apartamiento planteado por Bregman, directamente sobre una moción de censura, recibió 125 votos negativos y 104 positivos; mientras que el de Ferraro, sobre el resto de los expedientes -que el próximo martes se tratarán en la Comisión de Asuntos Constitucionales- obtuvo 122 votos afirmativos y 108 negativos.

Cómo votaron los patagónicos

En cuanto a cómo votaron los diputados nacionales por las provincias patagónicas (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego), a la interpelación y moción de censura de Bregman, fue de la siguiente manera:

A favor de tratar la moción de censura:

Pablo Todero (Unión por la Patria) Neuquén.

Adriana Serquis (Unión por la Patria) Río Negro.

Juan Pablo Luque (Unión por la Patria) Chubut.

De izquierda a derecha: Moira Lanesan, Juan Carlos Molina y Ana Ianni, votaron a favor de la iniciativa de Bregman.

Ana María Ianni (Unión por la Patria) Santa Cruz.

Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria) Santa Cruz.

Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) Santa Cruz.

Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria) Tierra del Fuego.

Andrea Freites (Unión por la Patria) Tierra del Fuego.

Juan Pablo Luque, diputado nacional por Chubut (UxP), otro que apoyó la iniciativa de tratar la moción de censura.

Agustín Tita (Unión por la Patria) Tierra del Fuego.

Varinia Marín (Unión por la Patria) La Pampa.

Abelardo Ferrán (Unión por la Patria) La Pampa.

Ariel Rauschenberger (Unión por la Pampa) La Pampa.

En contra de tratar la moción de censura:

Martín Maquieyra (PRO) La Pampa.

Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza) Río Negro.

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) Río Negro.

Soledad Mondaca (La Libertad Avanza) Neuquén.

Gabriela Muñoz (La Libertad Avanza) Neuquén.

Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) votó en contra de tratar la moción de censura.

Gastón Riesco (La Libertad Avanza) Neuquén.

Karina Maureira (La Neuquinidad) Neuquén.

César Treffinger (La Libertad Avanza) Chubut.

Maira Frías (La Libertad Avanza) Chubut.

Santiago Pauli (La Libertad Avanza) Tierra del Fuego.

José Luis Garrido, diputado nacional de “Por Santa Cruz”, en contra de tratar la moción de censura a Manuel Adorni.

Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza) Tierra del Fuego.

Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) Santa Cruz.

José Luis Garrido (Por Santa Cruz) Santa Cruz.

Ausentes (PATAGONIA)

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas) Chubut.

Las críticas de Bregman

“La vergüenza que dan los que no vinieron, los que trataron de blindar hasta último momento a Adorni”, expresó la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Myriam Bregman. “Lo más nefasto es que son los mismos que han ocupado horas y horas en este recinto hablando de ficha limpia. ¡Ficha limpia, rabo sucio! Porque cuando se trata de uno de los propios se olvidan de todo lo que dijeron. Son unos caraduras totales. Y algún día, señor presidente, nos gustaría saber cuántos pen drive de diferencia hay entre dar quórum para una cosa y la otra”, afirmó.

La legisladora afirmó que “Adorni es (Javier) Milei. Están blindando a Milei y el plan de saqueo, de ajuste y de entrega que está llevando adelante. Con eso tienen que ver las leyes que pretenden votar hoy”. “Adorni estuvo en el recinto y mintió”, recordó y consideró que el funcionario “se tiene que ir”.

Por su parte, Ferraro sostuvo que “la mayoría del pueblo argentino y de este Congreso le ha quitado todo tipo de confianza para que ejerza el rol de jefe de Gabinete”. “Este apartamiento tiene que ver con una situación de urgencia porque la situación del jefe de Gabinete es insostenible”, agregó. Y reclamó que el próximo martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales dictamine sobre los proyectos.

Cabe destacar que tras la falta de quórum del martes, la diputada santacruceña Ana María Ianni, afirmó: “Los que ayer no dieron quórum para buscar la interpelación de Adorni por sus actos de corrupción, hoy (por este miércoles) van a sentarse en sus bancas para entregar la soberanía de nuestro país”.

Por su parte, Marcela Pagano, diputada nacional, indicó en C5N: “Ayer había que alzar las manos y dejar en evidencia quiénes querían la interpelación de Adorni y quiénes no. No hay nada que informar, de eso se ocupa la justicia”. “Ya tiene sabor a poco la moción de censura. A Adorni le cabe el juicio político”, expresó.