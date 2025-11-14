Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La actividad pesquera argentina cerró septiembre de 2025 con un volumen total de 651.492 toneladas desembarcadas, apenas un 1% por encima de 2024, según el Informe de Coyuntura Pesquera publicado por la Subsecretaría de Pesca de la Nación. Pese al leve crecimiento, el mapa nacional volvió a mostrar fuertes contrastes entre especies y regiones. Y Santa Cruz —uno de los territorios clave de la Patagonia en materia pesquera— no quedó ajena a estas fluctuaciones.

Un año marcado por la disparidad: repunte del calamar, desplome del langostino

El recurso que impulsó el aumento nacional fue el Calamar Illex, con un crecimiento interanual del 34,3% gracias a una zafra excepcional que concluyó en junio para preservar la sostenibilidad del stock. También registraron subas significativas el abadejo (+36,8%), la merluza hubbsi del Norte (+83,6%) y la merluza de cola (+28%).

Sin embargo, el dato que más golpeó a la Patagonia fue el fuerte retroceso del langostino, que cayó –20,7%, sumando apenas 137.988 toneladas. El derrumbe impactó especialmente en las provincias con mayor dependencia de esta especie, entre ellas Santa Cruz, donde los puertos experimentaron una baja considerable en descargas y actividad industrial.

A esto se sumó la caída de la anchoíta, que retrocedió un –52%, reflejando una presión adicional sobre las plantas procesadoras y la mano de obra vinculada.

Comportamiento de los desembarques por puertos. FUENTE: SUBSECRETARÍA PESCA DE NACIÓN.

Santa Cruz: caen las descargas y la actividad tangonera

Según el informe oficial, Santa Cruz mantiene un rol protagónico en la pesca nacional, pero estuvo entre las provincias más perjudicadas por la mala temporada de langostino.

Los desembarques en los puertos santacruceños mostraron una caída interanual marcada, afectando a la flota tangonera, que terminó en el quinto lugar del ranking nacional de descargas, con 42.666 toneladas, uno de los valores más bajos de los últimos años.

El informe detalla que las complicaciones en la zafra de langostino —tanto en aguas nacionales como provinciales— “condicionaron el rendimiento de la flota tangonera congeladora”, que históricamente tiene fuerte presencia en Puerto Deseado.

En contraste, la flota congeladora arrastrera y la flota costera tuvieron mejor desempeño en la provincia. A nivel nacional:

La congeladora arrastrera descargó 105.585 toneladas , casi 15.000 más que en 2023.

La flota costera subió de 63.293 a 77.639 toneladas, un crecimiento notable del 23%.

Buena parte de ese aumento se concentró en patagonias sur, donde Santa Cruz mantiene actividad estable en merluza y especies complementarias.

Exportaciones: suben los moluscos, caen los crustáceos

Entre enero y septiembre, la Argentina exportó 429.629 toneladas por US$ 1.494 millones. El volumen creció 2,8%, pero el valor cayó 0,8% por la baja internacional de precios.

Los moluscos —donde destaca el calamar, de gran presencia en los puertos de Santa Cruz— fueron el segmento más dinámico, con un alza del 47,9% en valor exportado. Los crustáceos, en cambio, retrocedieron –24,6%, afectando de lleno al complejo langostinero regional.

China se mantuvo como principal destino, con el 28,6% de las ventas, seguido por España (15,8%) y Estados Unidos (6%).

Comportamiento de la Balanza Comercial del sector pesquero en los primeros nueve meses del año.

Importaciones en alza y balanza comercial positiva, pero debilitada

El informe también muestra un salto de las importaciones: +47,6% en volumen y +37,9% en valor, impulsadas por productos procesados provenientes de Ecuador, Chile y Tailandia.

Aun así, la balanza comercial pesquera sigue siendo positiva, con un superávit de US$ 1.311 millones, aunque 4,5% menor que el año pasado.

Un escenario complejo para Santa Cruz

La combinación de:

configuran un 2025 desafiante para la industria pesquera santacruceña.

La recuperación dependerá de la próxima temporada de langostino, la estabilidad de la biomasa del calamar y la reactivación de plantas locales, claves en el empleo y la actividad económica de ciudades como Puerto Deseado, Caleta Olivia y Puerto San Julián.