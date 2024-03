Luego de que Daniel Osvaldo publicó un video donde contó acerca de sus adicciones y se refirió a la depresión que se encuentra atravesando, la especialista sobre estos temas, Mariana Lestelle, habló en el programa “Mitre Live”, conducido por Juan Etchegoyen, e hizo unas polémicas declaraciones con respecto a los dichos del exfutbolsita. También, Jimena Barón, su ex, le respondió.

Los fuertes comentarios de Mariana Lestelle sobre Daniel Osvaldo

Mariana, comenzó diciendo: “Yo, cuando vi el video de Osvaldo, a la mañana , lo primero que pensé es “si está en riesgo o no”, y él confesó lo que le está pasando… para mí, está en riesgo”.

Luego, continuó: “Cuenta que está haciendo un tratamiento psiquiátrico y dice que “sigue con problemas de consumo”. Claramente, es un pedido de ayuda. Hay que ir a ver cómo está, porque esto lo grabó a las seis de la mañana. Hay que analizar lo urgente y lo importante: ¿qué pasó después con Daniel Osvaldo y si alguien sabe cómo está en este momento?”.

Ante esto, expresó: “El tratamiento que está haciendo parecería no ser suficiente para la patología que tiene y, además, no conocemos la personalidad previa que tenía cuando era un deportista de elite. Si estuvo la depresión o la adicción primero, también, necesitamos saber eso. Es un cuadro completo, que los profesionales que lo atienden deberían contemplar la internación”.

Por otro lado, opinó qué es lo que debería hacer Daniel para mejorar. “Hay que desintoxicarlo e hidratarlo. Hablar con el equipo de salud mental para controlar sus síntomas, dependiendo de su abstinencia. Primero, hay que sacarlo del peligro y, después, ver cómo sigue el tratamiento. Son difíciles de tratar estas patologías. Se necesita un equipo interdisciplinario y no sólo un psiquiatra que lo vea una vez por semana”, comentó Lestelle.

“Claramente, necesita ayuda. Más allá de que los pacientes que tienen estas patologías sean manipuladores. No porque sean malos, sino por una cuestión de la enfermedad. Puede haber habido un manejo para dar pena, pero eso sería un análisis secundario. Es alguien que está pidiendo ayuda y que no la está recibiendo de la manera que corresponde”.

Finalmente, añadió: “Independientemente de cómo sean sus antecedentes, tengo que tener una visión médica que contemple su salud mental. Las enfermedades no son morales o inmorales y no abuenan, por lo que le pase ahora no quiere decir que sea un buen tipo. Las conductas que tiene Osvaldo son de una persona que consume sustancias. Esto no lo hace más bueno a él, pero el deber social es ayudarlo. Incluso, dijo que “tiene conductas autodestructivas””.

La respuesta de Jimena Barón a Daniel Osvaldo

A través de las redes, la actriz no se guardó nada y dejó un polémico comunicado.

En una historia, escribió: “Fracaso es que te pase cosas chotas al pedo, no que pasen cosas chotas. Sacarle provecho y aprender depende de vos. Por ende, el éxito también”.

Después de esa historia, se explayó y puso: “Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto, que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte”.

También, expresó: “Soy una mamá que, a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental), se ocupa sola, hace 10 años, 24/7, de su hijo. El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y siempre estaré. Él se alejó por decisión propia, sin darnos explicaciones”.

Por último, pidió respeto para proteger al hijo de ambos, Morrison, mejor conocido como “Momo”. “Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre”, manifestó.

