Tras su gira en Europa acompañado de Wanda Nara, Elián Valenzuela, mejor conocido como “L-Gante”, regresó al país y, en una entrevista para “Los Profesionales de siempre” (El Nueve), blanqueó su reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija, Jamaica, y arremetió contra Wanda Nara.

En diálogo con Flor De la V, conductora del ciclo, expresó: “Ahora, me siento re bien. Volví de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows; cansado, con ganas de volver, pero vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá, con Tamara, Jamaica y con mis amigos yendo a comer”.

Tras esta confesión, De la V le consultó si volvió con la influencer. ”¿Volviste con ella? ¿Volviste con Tamara?“. ”Sí“, aseguró el cantante de Cumbia 420. “Pero… ¿en qué sentido decís que volviste con Tamara?:, le volvió a preguntar. ”Y, en el mejor de todos; estamos bien”, aseguró.

En el estudio, los comentarios fueron de celebración. “¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aguante la familia!“, indicaron. Rápidamente, L-Gante dijo que “la familia es lo primero”; en ese instante, una panelista le consultó si todavía era amigo de Wanda Nara y resaltó que, la modelo, fue con Jamaica a ver a la madre de él al teatro. “Y, sí, tendría que seguir así, como amistad”, indicó.

Además, Elián detalló cómo fue su reconciliación con Báez. “Vos sabés lo que me costó volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso… Fue un montón”, afirmó, y, prosiguió: “Se ve que ella estaba en conflicto con su expareja y habíamos hablado que tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín, y, no me contestaba; entonces, llegó mi mamá, pregunta por Jamaica, para retirarla, y resulta que no, que no había ido, y, pensé: ‘¿qué pasa? Algo raro pasó’; entonces, me acerqué y, ya fue, le caí a la casa a Tamara”.

El artista contó que lo atendieron, porque pensaban que se trata del hermano del ex y era él. “Colgué ahí un par de minutos y me fui con Jamaica, y… bueno, después, hablamos y está todo bien”, dijo, a lo que conductora, le preguntó: “¿Cómo le va a caer esto a Wanda? Porque ella siempre está cerca tuyo… Se está enterando”. “Y, no sé, creo que si uno quiere de verdad a alguien, le desea lo mejor”, destacó.

Por otro lado, L-Gante ahondó en los conflictos con los abogados y Tamara por la cuota alimentaria de su hija. “El trabajo de parte de ellos es el conflicto; cuando hay un conflicto, los que aprovechan son ellos. Con el mío, me llevo bastante bien; con Payarola, la verdad, trabajamos de diez, pero con el de Tamara me llevo bastante mal”, declaró el artista.

Cabe destacar que el cantante se mostró muy enamorado de la madre de su hija. “La felicidad me alcanza para dar un giro a 360 a cualquier cambio que tenga que hacer… Me tengo que portar bien”, confesó; sin embargo, destacó que él siempre había querido recuperar su familia y eso mismo le aconsejó a Wanda. “Estando con ella, le había aconsejado que luche por recuperar a su familia y que se lleve bien”, manifestó.

Finalmente, L-Gante dijo que siempre estuvo enamorado de Tamara y que siempre la amó. “Fue un pasatiempo Wanda”, remató y causó polémica.

Leé más notas de La Opinión Austral