Meses atrás, la modelo Wanda Nara tuvo que ser internada por un malestar estomacal. Ante esto, se generaron varias especulaciones con respecto a su salud e incluso el periodista Jorge Lanata había afirmado que “tenía leucemia”, dicho que ella misma desmintió a través de sus redes. Aún así, hay personas que siguen cuestionando si “es verdad que Wanda está enferma”. Por este motivo, interactuó con sus seguidores y aclaró las dudas.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre su estado de salud?

La empresaria puso una “cajita” de preguntas en sus historias de Instagram y una de las consultas fue: “¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?”.

Ante esto, respondió: “Por suerte son pocos, pero que bajo que alguien pueda poner en dudas algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones. Simplemente, aclaré una situación personal que expusieron y, repito, yo no la hice pública. Muchas personas, que por suerte son bastantes y me quieren, quieren saber qué es y cómo estoy. Algún día contaré. Por gente como esta es que a veces dudo”.

