Este lunes, como había anticipado La Opinión Austral, se firmó el traspaso de activos de YPF a FOMICRUZ, acuerdo que permitirá poner en marcha el proceso de licitación para la explotación de yacimientos maduros. Del acto participó el gobernador Claudio Vidal y el presidente de YPF, Horacio Marín.

En ese marco, el gobernador Claudio Vidal indicó que la idea es que las áreas que eran de YPF “sean operadas por varias operadoras petroleras”. Sostuvo que con esto “garantizamos más producción, un sistema de competencia distinto, le das la posibilidad a que se pueda desarrollar la industria y no depender tanto del no convencional; creo que es una gran oportunidad”.

Luego, el mandatario provincial agradeció el trabajo de los equipos técnicos, tanto de la provincia como de la operadora petrolera: “Hay 400 hojas para firmar y que hoy tengamos esta posibilidad es porque hay un gran equipo muy dedicado en los últimos ocho meses”, enfatizó Vidal.

Hecho histórico

Al ser consultado sobre qué ocurría si este acuerdo no se alcanzaba, el Gobernador manifestó que desde el 2015 a la fecha se estaba perdiendo producción. “Esto tiene que ver con la falta de inversión, la falta de proyección, la falta de ingeniería en los yacimientos”, e incluso acotó: “En la provincia no hubo políticas de control” y eso generó “mucho descontrol”.

Más adelante, Vidal manifestó: “Hoy YPF se va pero citando un gran ejemplo, después de haber discutido, después de que pasaron muchos meses y nos pusimos de acuerdo” y enfatizó: “YPF se va pero generando un hecho histórico, se hace cargo de la remediación ambiental, no sucedía esto tiempo atrás” porque “había operadoras que abandonaban yacimientos petroleros en distintas provincias, le dejaban el pasivo ambiental a estas o a las nuevas concesionarias”.

Sobre esto último, señaló que en Santa Cruz “por trabajo en equipo, por insistencia de la provincia, en un momento nos pusimos de acuerdo y las cosas salieron como tenían que salir” e insistió: “Creo que es lo justo, creo que es lógico, creo que es lo que corresponde, ojalá siempre hubiera sido así, no lo fue, no pasó, no ocurrió, hoy la situación es distinta; se va YPF pero se hace cargo del pasivo que eso era algo que nos preocupaba y nos mantenía ocupados todo el tiempo, esa situación está resuelta”.

El gobernador habló con los medios, entre ellos La Opinión Austral, una vez terminado el acto con YPF. (Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral).

Y ahora, “vamos a un proceso de licitación que va a ser de forma inmediata” y añadió: “Son muchos los interesados en los activos que deja YPF; lo que buscamos y vamos a exigir es responsabilidad, incremento de la producción y, obviamente vamos a hacer todo lo posible para que podamos tener inversiones que sean significativas para la provincia de Santa Cruz”.

Al ser consultado sobre cuál será el rol del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), manifestó que cualquier empresa que esté interesada en invertir en Santa Cruz “esto es una condición a favor” ya que “en una provincia que tiene tantos recursos y están justamente para explotarlos a favor del pueblo, generar condiciones impositivas y que ofrezcan garantías y seguridad a los nuevos inversores, es lo correcto y es lo que hay que hacer” y remarcó: “Santa Cruz tiene una nueva posibilidad”.

En cuanto a la fecha de la licitación de las áreas dejadas por YPF, respondió queda por hacer una resolución del ministerio de Energía y Minería y luego un decreto del Poder Ejecutivo y, “automáticamente el llamado a licitación”. Y reiteró: “Hay varios grupos interesados en estos activos que deja YPF, lo demás es cuestión de tiempo, de voluntad, de predisposición y de lograr un buen acuerdo en beneficio de la provincia”.

Decisión política

Luego, el gobernador Claudio Vidal manifestó: “Siempre lo dije: si YPF no iba a invertir en Santa Cruz, se tenía que ir. Hoy logramos un acuerdo que nos permite recuperar soberanía sobre nuestras áreas petroleras en la zona norte. Desde este momento, FOMICRUZ, nuestra empresa estatal, asume el control y la operación, un paso inédito que nos devuelve capacidad de decisión”.

“Nunca estuve de acuerdo con que una sola empresa concentrara la mayoría de los yacimientos de nuestra provincia. Hoy tomamos una decisión política clara: las áreas que deja YPF serán operadas por varias empresas, no por una sola. Eso nos garantiza más producción, competencia, y sobre todo, una oportunidad única para desarrollar nuestra industria local sin depender de otras provincias ni del no convencional”, enfatizó.

Momento posterior a la firma del acuerdo entre YPF y Santa Cruz. Vidal y Marín, sonrientes. (Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral).

“YPF llegó hace más de 80 años, la perspectiva era otra, los proyectos eran otros, y con el tiempo la política fue entrando en la empresa, con resultados que no siempre fueron los mejores. Pero eso es parte del pasado. Hoy estamos enfocados en lo que viene: estabilidad, crecimiento y trabajo para Santa Cruz”, manifestó.

“Quiero destacar algo fundamental: YPF no solo se retira, sino que se hace cargo de la remediación ambiental. Eso no pasaba antes, cuando las operadoras abandonaban yacimientos y dejaban el pasivo a las provincias o a las nuevas concesionarias. Hoy eso está resuelto, gracias al enorme trabajo en equipo entre YPF, FOMICRUZ y la provincia”, dijo más adelante.

En ese orden, el gobernador Claudio Vidal aseguró: “Ahora se viene una licitación inmediata. Hay muchas empresas interesadas, pero vamos a exigir lo que nuestra provincia merece: responsabilidad, aumento de producción e inversiones importantes para Santa Cruz” y acotó: “Hoy empieza una nueva etapa para nuestra provincia, y estoy orgulloso de ser parte de este momento histórico”.

Reunión gobernadores

En otro orden de cosas, al gobernador Vidal se le preguntó con qué posición iría a la reunión de este martes con el gobierno nacional. En ese punto, respondió: “Defendiendo los intereses de mi provincia, siempre” y acotó que “hay un reclamo generalizado que es la pérdida de coparticipación, esto quiere decir menos recursos de la nación a las provincias; hay descontento entre los gobernadores, obviamente todos tenemos responsabilidades que cumplir dentro del Estado y muchas veces el Estado no alcanza tantas necesidades en momentos críticos, hablando de lo económico y la pobreza que hay en el país, también en mi provincia”.

Vidal manifestó que habrá que discutir el porcentaje, “yo creo que la convocatoria es precisamente para eso, es algo lógico, que se tiene que dar, en un ambiente saludable, escuchando a las partes, y después se tomará una decisión final”, adelantó. Respecto de si el gobierno de Javier Milei los escucha, señaló: “Yo la verdad que tengo buen diálogo, hay una cuestión de respeto entre las partes, escuchan, yo los escucho” y agregó: “Sin diálogo no se puede hacer nada”.

Finalmente, abordado por la cuestión de la crisis en la pesca, fundamentalmente lo que está ocurriendo con la prospección del langostino, el mandatario provincial expresó que “es una situación difícil” y afirmó: “Hay un conflicto nacional entre uno de los gremios y las empresas vinculadas a la actividad pesquera” y recordó que días atrás fue el propio Consejo Federal Pesquero el que ordenó comenzar la prospección y que “las empresas con el argumento de que la actividad tiene un precio muy por debajo de lo que tenía años atrás, argumentan que no pueden salir a pescar porque no es rentable” y consideró: “Creo que todos tenemos que ceder un poquito, en momentos difíciles como los que toca vivir, cada uno debe aportar ideas, proyectos, darle una vuelta para que la actividad funcione”.

Seguidamente, indicó que en Santa Cruz la actividad pesquera es “sumamente importante” y hasta recordó que “durante un año y medio trabajamos para recuperar trabajo en puerto, lo hemos logrado, falta mucho más y ahora, lamentablemente se presenta esta situación que es de carácter nacional pero los gobiernos provinciales también tenemos que empujar para que esto llegue a buen puerto”.