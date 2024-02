Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas, el presidente de la Argentina, Javier Milei, saludó a su novia, la actriz Fátima Flórez, por su cumpleaños. A través de una historia de Instagram, le dejó un tierno mensaje.

El saludo de Javier Mieli a Fátima Flórez por su cumpleaños

En la imagen, arrobó a su novia y puso “feliz cumple, Fátima”, junto a una imagen de Gaturro con una torta y una vela. Además, le agregó música y optó por la canción “Birthday” (cumpleaños) de The Beatles.

La lista de empresarios que acompañarán a Javier Milei en su viaje al Vaticano

El presidente Javier Milei viajará a Israel, este lunes, en una gira internacional que finalizará el 12 con una audiencia con el Papa Francisco, en el Vaticano, y una entrevista con su par italiana, Giorgia Meloni, en Roma.

El mandatario nacional viajará con su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la canciller Diana Mondino. Luego, se sumarán los ministros del Interior, Guillermo Francos, y de Capital Humano, Sandra Petovello, quienes estarán en el encuentro con el Santo Padre el 12 de febrero.

Un día antes, el 11, todos asistirán a la misa que oficiará el Papa Francisco en El Vaticano, en la que se canonizará a Mamá Antula, la monja santiagueña que se convertirá en la primera santa argentina. Al igual que su viaje al Foro de Davos, el jefe de Estado irá en un vuelo comercial y no utilizará el avión presidencial.

En esta oportunidad, el Jefe de Estado tendrá la compañía de los principales dirigentes y dueños de empresas argentinas. Según publicó la periodista Silvia Naishtat en el Diario Clarín, el secretario Relaciones Económicas Internacionales, Héctor Marcelo Cima, se encargó de la convocatoria de casa 30 empresarios.

Entre los integrantes de la comitiva, estarán: Alejandro, Bettina y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group), Jaime Campos (AEA), Alejandro Elsztain (IRSA), Daniel Funes de Rioja (UIA), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Alfredo González (CAME), Natalio Grinman (Cámara de Comercio), Javier Bolzico (Adeba), Carlos Ormachea (Techint), Hugo Sigman (Insud), Marcos Pereda (Sociedad Rural), Gonzalo Tanoira (San Miguel), Lucas Pescarmona (Sitrak), Cristiano Rattazzi (Módena), Mauricio Canineo (Pirelli), Marysol Rodríguez (Sinteplast), Luis Ureta (Globant), Martín Zuppi (Stellantis), Michele Battaglia (Silvateam), Maximiliano Bechara (Evoltis), Jones Doncel (Iveco), Andrés Ekserciyan (Ritex) y Rodrigo Pérez Graziano (Stellantis), entre otros.

Según Clarín, tras el encuentro con Francisco, la agenda de Milei y los empresarios en Roma continuará el martes 13 de febrero, donde mantendrán una reunión con la Confindustria. Además, estará presente Barbara Bertrame, vice de la entidad que cobija a las fábricas italianas.

También, están previstos encuentros con las entidades financieras (SACE, SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti) y con empresas italianas con intereses en la Argentina. En esa línea, se espera una reunión con el canciller italiano Antonio Tajani junto a Diana Mondino.

Se prevé la visita a una muestra de arte, la del italiano Davide Queri. Él, expondrá una serie de fotografías de edificios emblemáticos en Argentina construidos por arquitectos italianos. La cita es en la Casa Argentina en Roma.

Por último, el miércoles 14, Mondino invitó a los empresarios a la inauguración de la Conferencia Internacional “Engaging the Global South: the role of women in addressing key challenges”.

Para finalizar la gira presidencial, habrá una cena ofrecida por el gobierno italiano en la exclusiva Villa Madama, el palacio situado en el monte Mario de Roma y mandado a construir por el cardenal Giulio de Medici que fue diseñado nada menos que por Rafael Sanzio en 1518.

