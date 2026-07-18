El partido entre Argentina y España, por la final del Mundial 2026, no será el único gran atractivo este fin de semana; el encuentro que definirá al próximo campeón de la Copa del Mundo, incorporará un megaespectáculo musical durante el entretiempo, emulando el formato que popularizó el Super Bowl estadounidense.

Esta propuesta artística se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en el estadio New York New Jersey; frente a una audiencia global de dimensiones masivas, la organización busca que, esta primera edición de un concierto a mitad de partido, revolucione la manera en que se viven las finales de los mundiales de fútbol de acá en adelante.

La grilla de artistas internacionales está encabezada, por: Madonna, Shakira, Justin Bieber y los referentes del K-pop, BTS; a esta plantilla de primer nivel se sumaron, recientemente, el cantante Burna Boy, el prestigioso maestro venezolano Gustavo Dudamel, a cargo de la dirección orquestal, los chicos del Coro PS22 y Coldplay.

La responsabilidad de coordinar este despliegue técnico y creativo recaerá sobre Chris Martin; el vocalista de Coldplay asumió el rol de director artístico con la premisa de fusionar las pasiones que despierta el deporte rey con una propuesta sonora de alto impacto internacional que, además, deje una huella positiva en la sociedad actual.

La iniciativa posee un trasfondo profundamente benéfico, a través del respaldo al Fondo de Educación de la FIFA y Global Citizen; con este show de medio tiempo, se aspira a recolectar una suma cercana a los 100 millones de dólares, fondos que se destinarán de forma íntegra a mejorar los sistemas educativos globales y a fomentar proyectos formativos e inclusivo, basados en el fútbol para las infancias más vulnerables.

Leé más notas de La Opinión Austral