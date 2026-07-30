Tras protagonizar fuertes rumores de pelea por distintas actitudes en las redes, Zaira y Wanda Nara rompieron el silencio y explicaron por qué tomaron estás decisiones en los últimos días.

“Queríamos hablar un poco del revuelo que se armó”, comenzó diciendo Wanda en un video que compartieron en Instagram y, su hermana, respondió: “¿Qué? No, no puedo creer cómo hablan de vos acá”.

En este marco, empezaron a leer algunos de los comentarios que recibieron tras la supuesta interna, y, explicaron: “Chicos, son muy tóxicos. Obvio que está todo bien entre nosotras. Lo que no está bien, es la velocidad con la que se propaga la toxicidad en las redes sociales”, y, agregaron: “Está bueno bajar el tiempo en pantalla y tomar, con pinzas, lo que lees en redes o pensarlo dos veces antes de comentar algo o convertirte en un troll. Menos mentiras, menos hate, más desinfección”.

Finalmente, Zaira y Wanda Nara solo estaban realizando una propaganda para una famosa marca de desinfectantes y, la conductora, escribió: “Una story, un unfollow, algunas teorías y, en pocas horas, se armó tremendo caos y hate en redes”.

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