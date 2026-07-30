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La cantante española Rosalía ya se encuentra en Buenos Aires, donde se prepara para reencontrarse con sus fanáticos tras la controversia que protagonizó tras la final del Mundial 2026; la cantante aterrizó durante la madrugada de este jueves, en un vuelo privado, y quedó instalada en un exclusivo hotel porteño, mientras crece la expectativa por sus presentaciones en el Movistar Arena.

Su llegada al país se produjo tras varios días de repercusión en redes por una publicación que, muchos argentinos, interpretaron como una provocación contra la Selección, que perdió contra España; la polémica comenzó cuando Rosalía compartió, en sus historias de Instagram, un video publicado, originalmente, por Mia Khalifa, en el que aparecía la canción “La Perla”.

El contexto del reposteo generó un fuerte rechazo entre algunos seguidores argentinos, que entendieron la publicación como un insulto tras la derrota en el partido decisivo; la reacción fue tal que, algunos de sus seguidores, manifestaron su intención de devolver las entradas que habían comprado para verla en vivo.

Ante la escalada de críticas, Rosalía decidió explicar lo ocurrido y pidió disculpas públicamente. “Le di “compartir” porque sonaba “La Perla “y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió en una historia; poco después, intentó cerrar la controversia con otro mensaje dirigido, especialmente, a sus seguidores argentinos. “Solo tengo amor x Argentina”, expresó, acompañado por un corazón rojo.

Ahora, con la polémica todavía fresca, la cantante desembarcó en Buenos Aires bajo un importante operativo de seguridad; llegó cerca de las 2.30 hs de la madrugada al aeropuerto de Ezeiza, procedente de Chile, y fue trasladada, junto a su equipo, hacia la ciudad; el dispositivo incluyó vehículos para el staff, seguridad y equipaje, además de un despliegue destinado a evitar posibles incidentes.

Las fechas de Rosalía en Argentina

La artista española se presentará en el Movistar Arena en el marco de su gira internacional “LUX Tour”; los conciertos serán el 1, 2, 4 y 6 de agosto: https://www.movistararena.com.ar/show/82233c4c-d5be-4920-b42d-8837ace78c2e

Así, Rosalía comienza su paso por la Argentina con una combinación de expectativa y tensión: por un lado, el enorme entusiasmo generado por sus shows; por el otro, una polémica que obligó a la cantante a dar explicaciones y pedir perdón antes de pisar suelo argentino.

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