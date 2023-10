Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En estos últimos días, Israel quedó devastado tras el ataque de la agrupación islámica “Hamas” desde la Franja de Gaza. A raíz de esto, la artista Lali Esposito le mandó su amor al pueblo que está sufriendo la guerra.

¿Qué dijo Lali Espósito sobre los ataques terroristas en Israel?

A través de un posteo de Twitter, Lali comenzó escribiendo: “Quiero, aunque sea por este medio, enviar mi amor al pueblo de Israel. Enviar amor a todos los inocentes que sufren la mierda de la guerra. A todos los inocentes en este conflicto hostil e imposible”.

Luego, agregó: “Que tristeza. Envío amor y fuerza. Es, realmente, increíble que el mundo entero este viendo este horror y no se pueda hacer nada. Me resulta demoledor e inaceptable pensar que esto está pasando. Que el ser humano pueda moverse desde el odio así. Que desidia humana. No a la guerra. A todos mis amores, amigos, familias queridas y fans les envío todo todo mi amor”.

Leé más notas de La Opinión Austral