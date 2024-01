Lali Espósito lanzó su nuevo video musical denominado “Mi Fiesta”, donde presentó sus dos nuevos temas “Baum Baum” y “Corazón Perdido”. Este, tuvo una participación especial su colega y exnovio Peter Lanzani. El lunes, la cantante estuvo presente en el programa de streaming “Paraíso Fiscal” de Olga, conducido por Fernando Dente, Candela Vetrano, Papryka y Martín Rechimuzzi, y contó cómo se sintió al hacerle la invitación.

Los impactantes dichos de Lali Espósito sobre la participación de Peter Lanzani en su nuevo video musical

Primero, Lali comentó: “Debo confesar que a mí me daba pánico, por la confianza que tengo con Peter de años de amor, amistad y, aparte, es uno de los seres de luz que ha pisado esta tierra. Me daba mucho pudor animarme a preguntarle si “quería participar en el video”. Yo decía ‘este es un actor consagrado, no quiero que lo haga porque me quiere'”.

Sin embargo, contó que Peter se mostró muy entusiasmado por la idea y no dudó en aceptar. Ante esto, entre risas, comentó: “Además, sale precioso Peter Lanzani. Me confundí, eh. Yo dije “¿por qué me fui de ahí?”, ” ¿qué pasó?”, haciendo referencia a la relación que mantuvieron años atrás.

Leé más notas de La Opinión Austral