Peligran los recitales del festival aniversario de Río Gallegos: Pablo Grasso pide apurar las obras en el aeropuerto El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se mostró preocupado en radio LU12 AM680 por la posibilidad cierta de tener que suspender el festival con recitales por el cierre del Aeropuerto de Río Gallegos Piloto Civil Norberto Fernández. Confirmó que ya debió suspender el Turismo Nacional que se iba a realizar en octubre. Se reunirá con autoridades para que aceleren los trabajos.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, expresó su preocupación por las demoras en las obras del Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández, que podrían poner en riesgo los recitales programados para el festival aniversario de los 140 años de la ciudad. Grasso solicitó a la empresa encargada de las obras que acelere los trabajos para evitar la cancelación de los espectáculos.

“Si siguen hasta el 22 de diciembre cortado el aeropuerto, ni festival vamos a tener”, advirtió Grasso en declaraciones a radio LU12 AM680, destacando que la logística para trasladar artistas y equipos sería inviable sin vuelos directos a la ciudad. Además, la falta de vuelos sanitarios en caso de emergencias médicas durante los eventos es otra preocupación para el intendente.

Impacto en el Turismo Nacional y alternativas en análisis

La situación del aeropuerto ya tuvo consecuencias: el Turismo Nacional, una de las competencias automovilísticas más importantes del país, canceló su visita a Río Gallegos. Grasso explicó que, además de la falta de vuelos, la ausencia de vuelos sanitarios en caso de accidentes fue determinante para la decisión.

Durante una extensa entrevista con LU12 AM680, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, confirmó la suspensión del Turismo Nacional (TN) en la capital santacruceña. “Ya me avisaron que el TN no viene y no solo por el vuelo, sino porque no hay vuelo sanitario ante cualquier accidente”, explicó con preocupación.

Joaquín conoció a María Becerra en el marco del Festival 137° Aniversario de Río Gallegos.

Grasso reveló que la empresa encargada de la obra del aeropuerto llegará en breve y que insistirá en que “recorten un poco el tiempo” de los trabajos. “Si el aeropuerto sigue cerrado hasta el 22 de diciembre, no vamos a poder hacer ni siquiera el festival aniversario”, aseguró, dejando claro que la situación compromete toda la logística de la ciudad.

Festival aniversario: un evento clave para la ciudad

El festival aniversario de Río Gallegos es uno de los eventos más importantes del año para la ciudad. En la edición anterior, por el 139° aniversario, más de 80.000 personas asistieron por jornada durante seis noches de celebraciones, generando una ocupación hotelera del 90% y un impacto económico significativo para el sector turístico y comercial local.

La posible cancelación de los recitales por las demoras en las obras del aeropuerto no solo afectaría la agenda cultural de la ciudad, sino también su economía. Por ello, Grasso insiste en la necesidad de acelerar los trabajos para garantizar la realización del festival y mantener el flujo de turistas y visitantes que dinamizan la economía local.

Compromiso municipal con los trabajadores y la comunidad

En medio de este panorama, el intendente anunció que el pago del aguinaldo para los empleados municipales se realizará antes del 13 de junio, coincidiendo con el Día del Padre. “Vamos a pagar aguinaldo como corresponde”, aseguró Grasso, destacando la importancia de cumplir con los compromisos laborales y brindar tranquilidad a los trabajadores en un contexto económico desafiante.

Además, Grasso reafirmó el compromiso de su gestión con la comunidad, destacando que, a pesar de las dificultades y la falta de apoyo de los gobiernos nacional y provincial, el municipio continúa ejecutando obras y proyectos con fondos propios para mejorar la calidad de vida de los vecinos.