Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La muerte de Daniel Bifulco generó conmoción en el ambiente artístico argentino. El humorista, recordado por integrar Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en Videomatch, tenía proyectos laborales para la próxima temporada de verano y había anunciado recientemente su participación en una obra teatral en Mar del Plata.

Cómo encontraron muerto a Daniel Bifulco

La noticia del fallecimiento de Daniel Bifulco se conoció durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre. El actor fue encontrado sin vida en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza. Según trascendió, fue su madre quien lo encontró tendido en el piso y dio aviso de la situación.

La información fue confirmada por el humorista Alfredo Silva, cercano al artista, en declaraciones a TN Show. Allí brindó detalles sobre el procedimiento realizado tras el hallazgo del cuerpo.

“La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio”, expresó.

Por el momento, no se comunicó una causa oficial del fallecimiento. Las primeras informaciones apuntan a un posible infarto o paro cardíaco, aunque se aguardan los resultados de las actuaciones correspondientes para establecer qué ocurrió.

Bifulco tenía 56 años y su muerte repentina sorprendió a compañeros, amigos y seguidores que lo recordaban por su paso por uno de los ciclos más populares de la televisión argentina.

Quién era Daniel Bifulco y cómo llegó a Los Jaimitos de Videomatch

Daniel Bifulco alcanzó popularidad por su participación en Los Jaimitos, el trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en Videomatch, el histórico programa conducido por Marcelo Tinelli.

Con sus personajes y situaciones humorísticas, el grupo consiguió instalarse entre los segmentos recordados del ciclo televisivo. Su trabajo les permitió llegar a una amplia audiencia y continuar desarrollando proyectos artísticos más allá de la televisión.

En los últimos tiempos, Los Jaimitos habían vuelto a encontrarse y a compartir contenidos en redes sociales, donde recuperaron el vínculo con el público que los acompañó durante sus primeras apariciones.

Sin embargo, la trayectoria de Bifulco no se limitó a aquel personaje. El actor también participó en distintas propuestas teatrales y espectáculos de humor, con interpretaciones que le valieron nominaciones y reconocimiento dentro del ámbito artístico.

La anécdota de Los Jaimitos y el nacimiento de su hija

Una de las historias que Daniel Bifulco había compartido recientemente en una entrevista estuvo relacionada con el comienzo de Los Jaimitos en Videomatch y el nacimiento de su hija Luciana.

Ambos acontecimientos ocurrieron el mismo día: el 5 de abril de 2001. El humorista tenía programada una cesárea para el nacimiento de su hija, pero también debía cumplir con un compromiso laboral para el programa de Marcelo Tinelli.

La producción necesitaba grabar una nota y, ante la posibilidad de que Bifulco no pudiera participar, había comenzado a buscar un reemplazo. Sin embargo, Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta encontraron una alternativa para que su compañero pudiera estar presente.

En aquella entrevista, el actor recordó cómo se organizaron para grabar durante la madrugada y luego trasladarse hasta el sanatorio.

“No me voy a olvidar nunca de cómo nacieron los Jaimitos porque fue el 5 de abril del 2001, el día que nació mi hija, el mismo día”, había contado.

Sus compañeros propusieron encontrarse a las cinco de la mañana para realizar la grabación antes de que Daniel tuviera que dirigirse al hospital. Así pudieron cumplir con el trabajo y acompañarlo en una jornada que marcaría tanto su vida familiar como su carrera artística.

Después de la grabación, una camioneta lo llevó directamente al sanatorio. Allí nació Luciana y, pocas horas más tarde, Bifulco se presentó en el programa.

“Me llevó la Traffic hasta el hospital, nació mi hija, Luciana, y ese mismo día me fui al programa. El primer programa de VideoMatch salieron los Jaimitos el día que nació mi hija. Una anécdota impresionante”, relató.

El humorista también recordó el gesto de sus compañeros, que hicieron posible que pudiera cumplir con ambos compromisos.

“La verdad que gracias a mis amigos, porque ya la producción general buscaba un reemplazo. Ya buscaban un reemplazo, pero mis amigos me hicieron la gamba y bueno, nacieron Los Jaimitos y nació mi hija”.

La anécdota se convirtió en uno de los recuerdos personales más significativos que había compartido sobre su paso por la televisión y el vínculo con sus compañeros.

El último posteo de Daniel Bifulco antes de morir

La noticia de su muerte también generó repercusiones por una de sus últimas publicaciones en Instagram. Apenas unas horas antes de que se conociera el fallecimiento, Bifulco había compartido una historia en la que se mostraba entusiasmado por sus próximos compromisos laborales.

“Venimos”, escribió en una publicación que difundió aproximadamente 20 horas antes de que trascendiera su muerte.

En esa historia promocionaba una presentación teatral prevista para el sábado 7 de noviembre en Mar del Plata, como parte de sus proyectos artísticos para la temporada de verano.

Además, había anunciado que firmó contrato para trabajar durante el verano de 2027 en el Teatro Victoria de esa ciudad, junto al Mago sin Dientes, en el espectáculo La magia de la risa.

La propuesta representaba una nueva oportunidad laboral para el humorista, que continuaba vinculado a los escenarios y a los proyectos de entretenimiento.

La noticia de su fallecimiento hizo que esas publicaciones adquirieran otro significado. En los comentarios, seguidores y colegas expresaron su sorpresa y tristeza, especialmente al recordar que el actor había mostrado entusiasmo por los compromisos que tenía por delante.

Los mensajes de despedida tras la muerte de Daniel Bifulco

Las repercusiones comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, donde distintos integrantes del ambiente artístico despidieron al humorista y recordaron su paso por Videomatch.

José María Listorti fue uno de los primeros en expresar públicamente su tristeza. Antes de comenzar su programa, recibió la noticia del fallecimiento de quien había sido su compañero en el histórico ciclo televisivo.

“Antes de arrancar el programa recibí una noticia terrible: falleció uno de nuestros compañeros de Videomatch Dani Bifulco. Me mató la noticia. Era un pibe divino. Estamos todos muy consternados, lo lamentamos mucho, nos duele muchísimo, es otro que se nos va. Le enviamos un saludo a la familia y seres queridos. Lo vamos a recordar siempre”, expresó.

También Torry Palenzuela le dedicó unas palabras a través de las redes sociales, donde recordó su amistad y el vínculo profesional que compartían.

“Dani querido, te voy a recordar sonriendo. Hasta siempre amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”, escribió.

Por su parte, Alfredo Silva, quien había confirmado detalles sobre el hallazgo del cuerpo, publicó un mensaje de despedida dedicado a su amigo.

“Que en paz descanse mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco. Que Dios te tenga en la gloria eterna”.

Otros usuarios también dejaron mensajes en las publicaciones del humorista. Muchos recordaron los momentos de televisión que compartieron durante su infancia y destacaron el lugar que Los Jaimitos ocuparon en la historia del entretenimiento argentino.

A los 56 años, Daniel Bifulco murió mientras todavía tenía proyectos por delante. Su personaje de Jaimito, su recorrido por el teatro y las anécdotas que compartió con sus compañeros quedaron entre los recuerdos de una trayectoria ligada al humor.