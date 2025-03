El viernes por la noche, Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaron un violento episodio en el departamento que tiene la modelo en la Avenida del Libertador. Luego de meses sin verse, el futbolista tuvo la posibilidad de revincularse con sus dos hijas, Isabella y Francesca; sin embargo, esto terminó de la peor manera posible: gritos, llanto, insultos, presencia policial y la posible detención del futbolista.

En la propiedad se presentó Elba Marcovecchio con la intención de calmar las aguas y, finalmente, fue quien acompañó a Icardi a la hora de dejar el lugar. En este marco, las tres abogadas, Guadalupe Guerrero, Lara Piro y la propia Marcovecchio, tomaron la decisión de renunciar la defensa del delantero del Galatasaray. Esta noticia se la confirmó la doctora Guerrero a “Teleshow”. “Renunciamos todas”, indicaron.

Allegados a colaboradores del estudio que lo representaba, aseguraron que la parada en el domicilio de Nara no estaba entre los planes. Cabe destacar que tenía una restricción para ingresar al edificio, por lo que es otro problema que puede enfrentar el futbolista. La decisión detrás de esta renuncia se debió al episodio violento que se vivió en el edificio de Libertador, donde ambas partes perdieron el control. Según pudo averiguar “Teleshow”, hasta el momento no tiene defensa y, en cuanto aparezca un abogado o abogada que cumpla el rol, las tres doctoras tendrán que hacer entrega de todos los expedientes.

El episodio que desencadenó esta situación se dio a causa del enojo de Mauro por las mascotas de sus dos hijas. Él se presentó en el colegio para retirar a las dos pequeñas y quienes se quedarían con él durante 15 días, pero sus dos hijas estaban con las mascotas, lo que dio inicio al problema. Al parecer, el delantero del Galatasaray no quería llevar a los perros a su casa por los carpinchos, por lo que del colegio las llevó al departamento de Wanda para que los devolvieran.

“Primero, por los perros, porque Mauro no quería llevar los perros a Nordelta. Una cosa tonta terminó en una discusión. Es tonta para nosotros, los adultos, no para las nenas que están desarraigadas, en duelo por la separación de sus padres. Los perros son una contención, también, y las nenas los querían llevar y él se negaba por los carpinchos y no sé qué cuento”, contó Ángel de Brito.

La menor de sus hijas se encontraba en brazos de su padre, mientras tres efectivos de la policía le pedían que la dejara en el suelo para que volviera con su madre. “Quiero darle un abrazo a mamá. Se lo quiero dar ahora; me siento mal, por favor”, se le escucha decir a la pequeña con la voz quebrada. Ante esto, una de las policías le pidió que dejara a la nena, ya que le estaba haciendo pasar un mal momento, pero el deportista se negó.

Por último, luego de casi un minuto dentro del ascensor, salió del mismo, dejó a la pequeña en el piso, y, expresó: “Te quedás acá porque tenés que venir con papá”. En ningún momento los agentes uniformados dejaron de intentar razonar con Icardi, al punto que una de las policías se acercó a la menor con el objetivo de calmarla. “Ya llega mi abogada y se soluciona en dos segundos. Quedate acá, porque te tenés que quedar con papi”, le dijo el exdelantero del PSG a su hija menor y, ante la negativa, se lo volvió a decir con un tono de voz más elevado.

