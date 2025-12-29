Tras cumplirse medio año desde el anuncio de su ruptura con el productor Claudio “Peluca” Brusca, Laurita Fernández volvió al centro mediático por la confirmación de un nuevo vínculo sentimental; la conductora, que siempre ha intentado ser muy cautelosa con su intimidad, decidió abrir su corazón en una charla con la revista “Gente”, donde dio detalles sobre cómo transita su presente amoroso.

El hombre que conquistó a la artista es Matías Busquet, un destacado polista de trayectoria internacional; sobre el inicio de su romance, Laurita fue muy cuidadosa, pero honesta. “Es muy reciente, muy poquito; hay ganas de seguir conociéndonos; encontré a alguien que está en la misma que yo”, reveló.

@genteonline 🤍 Sincera e introspectiva, Laurita Fernández habla por primera vez de su nueva relación amorosa, y de cómo la vive de una manera diferente a las anteriores. 🔗 La nota completa en nuestro link en bio e historias ♬ sonido original – Revista Gente – Revista Gente

Históricamente, Fernández se caracterizó por ser sumamente reservada, prefiriendo que sus relaciones se desarrollaran lejos de los flashes; sin embargo, en esta oportunidad, optó por romper con sus propios mandatos. “Siempre fui muy estructurada, de conocer a alguien puertas adentro; esta vez, elegí no perderme planes divertidos ni cosas espontáneas”, indicó, con sinceridad.

Ese proceso de soltarse no fue inmediato, ya que la bailarina admitió que, la mirada ajena, todavía le generaba cierta incomodidad al principio del vínculo. “Estaba un poco tensa, paranoica, mirando todo, hasta que dije: ‘Está bueno, ¿por qué no me animé antes?’ Quizás, tenía que ser en este momento”, manifestó, dejando en claro que hoy prioriza el disfrute personal por sobre el temor a ser fotografiada o comentada en los medios de comunicación.

Quién es Matías Busquet

A pesar de que Busquet es una figura de renombre en los circuitos más selectos del polo mundial, su vida transcurre lejos de los estudios de televisión; para Laurita, este es un factor importante y positivo en la relación; ella destacó que, aunque él no forma parte de la industria del entretenimiento, muestra una gran empatía hacia su carrera. “No tiene nada que ver con el ambiente, pero entiende, perfectamente, lo que hago; yo también soy muy respetuosa de la privacidad y la intimidad de la otra persona”, destacó.

Además, según reveló la conductora, el primer contacto ocurrió mucho tiempo antes de que se concretara la relación. “Me mandó un mensaje varios años atrás y lo dejó pasar; la vida nos volvió a cruzar hace poquito”, cerró Fernández.

