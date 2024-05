La denominada Ley Bases que envió el presidente Javier Milei al Congreso, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, posee un capítulo que habla del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que en pocas palabras ofrece un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares.

Según el gobierno nacional, esta medida tiene como objetivo generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional. Entre algunos de los beneficios que se encuentran dentro del articulado, se destacan la exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Y la exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.

Asimismo, en uno de los artículos más cuestionados, en el apartado “beneficios cambiarios”, se otorga la libre disponibilidad de divisas para exportaciones en los siguientes porcentajes:

20% el primer año.

40% el segundo año.

100% a partir del tercer año.

También divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.

Posible modificación

Dos semanas atrás, la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, Mariela Beljansk, entrevistada por La Opinión Austral en la provincia de Chubut, abrió la puerta a modificaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones luego de que haya quedado afuera el hidrógeno de la Ley Bases, a la que consideró fundamental para generar confianza en el inversor.

Subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, Mariela Beljansk.

“Estamos en un momento histórico y de quiebre. Argentina viene con un récord feo de una serie de incumplimientos y está a las claras que estamos dando señales que hacemos las cosas distinto de cómo se hacían. Va a estar difícil pero vamos a cumplir con los acuerdos que comprometimos puertas adentro del país como los internacionales y eso es dar seguridad jurídica”, expresó en el Foro de Transición Energética de Comodoro Rivadavia.

En tanto, afirmó: “Además tenemos todo lo que está incluido en la Ley de Bases con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y la seguridad jurídica. Son aspectos fundamentales que ayudarán a que los privados se sientan cómodos para invertir en el país” y dijo que la Ley Bases “es clave, por supuesto que si no estuviera se generarían acciones similares. Sin embargo, lo que mejor nos puede pasar para generar confianza es que esté la Ley Bases aprobada”.

Las críticas

Pero este proyecto viene recibiendo números cuestionamientos, tanto de legisladores de la oposición compuesta por Unión por la Patria y los partidos de izquierda, como así también de algunos senadores de bloques provinciales. Uno de ellos es el senador José María Carambia (Movere), había indicado -durante la segunda jornada del tratamiento en comisiones de la Ley Bases en el Senado– que el RIGI “para inversiones a la minería, específicamente, me parece mucho” y añadió: “Es un abuso”.

“Hablan de RIGI para incentivar en parte las inversiones mineras, pero la minería ya tiene un incentivo de la (ley) 24.196 que le pone un techo de un 3% de regalías y un techo sobre todo a las provincias”, expresó el senador.

Por su parte, su par, Alicia Kirchner (Unión por la Patria), indicó que con la Ley de Bases de Milei “las empresas extranjeras que adhieran al RIGI tendrían incentivos del Estado para llevarse nuestros recursos. Una competencia absolutamente desleal para nuestras PYMES y economías regionales. No a la Ley Bases”, expresó.

En tanto, el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, también cuestionó el régimen de incentivo. “Ese famoso RIGI es el saqueo del país”, subrayó al tiempo que dijo que “todo esto es el triángulo del litio. En Neuquén, Vaca Muerta. Uno de los lugares que más proteína produce en el mundo: la Pampa Húmeda. Más petróleo y gas -indicó señalando la zona de Santa Cruz y Chubut- en otro macizo diferente. Tres mil kilómetros de costa: pescadito, langostinos, merluza negra, diferentes tipos de pescaditos que hay en nuestro país”.

Incluso, el legislador nacional manifestó que también atañe al acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo de todos las que hay. “Eso es de ustedes también. Vivan donde vivan. Eso es nuestro. La ley esta que está ahora en el Congreso, todo esto que estuvimos señalando, lo pone en riesgo. Por eso vienen. Ese famoso RIGI es el saqueo del país”, manifestó

Posturas a favor

Pero no todas son críticas. En el encuentro por el Día de la Minería en la provincia de Córdoba, quedó en evidencia la armonía entre las empresas del sector y el Gobierno nacional. Allí, apoyaron decididamente el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI). “La esperada sanción del RIGI“, en referencia a las grandes inversiones de cobre que están en carpeta y dijo que será “una gran herramienta que podrá contribuir al inicio de la construcción de estos proyectos”, afirmó Roberto Cacciola, titular de la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras).

En tanto, el presidente de la petrolera argentina YPF, Horacio Marín, advirtió que, si no se aprueba la Ley Bases con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, no habrá desarrollo para la producción de Gas Natural Licuado de Petróleo (GNL). Fue en el marco de VI Fórum Nacional de Energía organizado por LIDE Argentina. En esa ocasión, se destacó que el RIGI ofrece una gran baja del costo de capital a las inversiones mayores a los US$ 200 millones, estabilidad tributaria con muy bajos impuestos, acceso libre a los dólares y preferencias aduaneras para las importaciones.

Horacio Marín, presidente de YPF

“Dará impulso a la economía, a las inversiones y al empleo”, afirmó por su parte el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que el nuevo Régimen de Incentivos “va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva”.

De esta manera, la opinión sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones se divide entre los que dicen que propone un marco legal “sólido” para atraer inversiones de gran envergadura a Argentina, con la intención de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo; y los que sostienen que se trata de una afrenta al país en beneficio de los capitales extranjeros que podrán obtener sus ganancias y sacarlas del país sin ningún tipo de restricción.