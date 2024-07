Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Previo a la final de la Copa América 2024, Lionel Messi brindó una entrevista exclusiva a DSports a horas de enfrentar a Colombia. El astro se refirió a su carrera y a sus diferentes etapas en la Selección Argentina.

Lionel Messi brindó una entrevista exclusiva a D Sport y habló con el periodista Marcelo Benedetto.

“En estos momentos no me gusta pensar más allá… Estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la Selección, donde ‘sufrí’ porque no se daban los resultados. La pasábamos mal“, manifestó Messi en una entrevista con Marcelo Benedetto sobre el contraste de momentos que atravesó en la “Albiceleste”.

Luego, agregó: “Ahora disfruto el día a día. Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba“, expresó, sobre la molestia que lo afectó en el partido ante Chile, por la que se perdió el cierre del grupo ante Perú y jugó con lo justo físicamente los cuartos de final ante Ecuador”.

El “10” de Argentina sabe que su socio de tantos torneos tiene madurada su decisión, pero en el plantel argentino cada tanto hay un comentario pidiéndole que juegue unos partidos más: “De pasada siempre le tiramos ‘si sale todo bien, tenemos partido de eliminatorias en breve’, ja”, comentó.

“Igual Fideo tiene todo muy decidido y no hay nada que lo mueva“, aclaró el capitán del equipo campeón del mundo, entrevistado por Marcelo Benedetto, en la previa de la gran final ante el conjunto “cafetero”.

Proyectando cómo puede ser el encuentro final del rosarino con la camiseta que más disfrutó vestir, Messi se esperanzó en que el Ángel del gol vuelva a aparecer en una definición, como tantas otras veces: “Y, quien te dice, que metiendo otro gol en la final como lo hizo en todas las últimas que jugó… Sería extraordinario“, afirmó la “Pulga” con la expectativa puesta en volver a levantar la copa y darle la mejor despedida a su “compinche” de tantas batallas.