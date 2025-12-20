Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Bandana” regresa a los escenarios con un show en el Teatro Gran Rex, que se realizará el próximo 6 de marzo; en medio de los conflictos recientes y la alegría del reencuentro, Lissa Vera se emocionó al recordar cuando ganó “PopStars“, el programa que lanzó al estrellato a ella y a sus compañeras, Lourdes Fernandez, Virginia da Cuhna, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzman (exmiembro).

En diálogo con “Los profesionales de siempre” (El Nueve), la cantante se mostró conmovida, y, expresó: “Me emociona recordarlo; estoy llorando por tu culpa”, le dijo a la conductora Flor de la V, y, añadió: “Pero no sé qué habría sido de mi familia si no hubiese ganado ese casting”.

“También, era bastante difícil la vida que nos tocó, como a cualquiera, como a cualquier argentino en el 2001, pero yo estaba pensando en mi familia, en mis hermanos, en mi futuro”, manifestó.

Tras estos dichos, se sinceró: “No sé si soy merecedora del asunto, pero traté de ser lo más digna posible para el lugar que me tocó en este mundo”.

Bandana anunció su regreso con un show en el Gran Rex

Después de tantas polémicas, cruces, bajas, idas y vueltas, Bandana está de regreso y volverán a subirse a escenario del Teatro Gran Rex.

El grupo lo confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram: el reencuentro será el 6 de marzo de 2026, en el mismo escenario donde vivieron sus noches más inolvidables.

“La espera terminó; después de 25 años, Bandana vuelve a reunirse para una noche que promete emoción, recuerdos y canciones que siguen marcando la historia”, escribieron en redes.

Como era de esperarse, las entradas se agotaron rápidamente y muchos fanáticos esperan una nueva fecha para no quedarse afuera de tan significativo evento.

