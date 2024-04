Este domingo, comenzó la nueva temporada de “La Peña de Morfi” (Telefe) y, durante el programa, Lizy Tagliani entrevistó a la actriz Nancy Dupláa, quien habló sobre su maternidad. A raíz de esto, la conductora aprovechó para contar acerca del proceso de adopción en el que está involucrada hace meses.

La revelación de Lizy Tagliani sobre convertirse en madre

Nancy, expresó: “Yo siempre recomiendo tenerlos de grande”.

Ante esto, Lizy reveló: “Yo estoy justa porque, si Dios quiere, voy a ser mamá pronto”.

“No sé cómo explicarle a la gente que no tengo la necesidad de ser mamá. Me encuentro en la lista de adopción y a esa criatura la estoy esperando con muchas ganas y ansias”, confesó, y, aseguró: “A mí, no me molesta cómo me llame; que me diga tía, prima, trava…”.

Ante esos dichos, continuó: “Yo creo que si me dice “mamá” va a ser un momento de desplomación mundial y emocional total, pero, creo, que son niños que no vienen tan amigados con esas palabras, porque hasta pueden sonar crueles, así que no estoy con esa necesidad”.

Cabe destacar que, anteriormente, Tagliani ya había expresado sus ganas de adoptar; sin embargo, no pudo iniciar el proceso hasta después de su casamiento con su marido, Sebastián Nebot.

