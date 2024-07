Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los diputados opositores, en su mayoría, decidieron no asistir al acto de la firma del Pacto de Mayo el próximo 9 de julio que se realizará en Tucumán, incluso aquéllos que votaron a favor de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal. La principal sorpresa es que una parte importante de PRO no acudirá, dejando a la vista el cambio de postura que adquirió en los últimos días el partido que lidera Mauricio Macri.

En el Gobierno daban por descontado que ninguno de los integrantes del bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, viajarían. Menos aún los legisladores del Frente de Izquierda. Sin embargo, sí les sorprendió el anuncio que se hizo desde la bancada de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto, uno de sus principales aliados en el debate que dio en el Congreso en estos primeros seis meses. Aunque destacaron que están de acuerdo con casi todos los puntos del acta propuesta por el oficialismo, avisaron que no irán al evento.

“Consideramos que estos objetivos no se alcanzan con una foto o la firma de un papel, sino con acciones concretas. Por eso esperamos que el espíritu de mayo contagie al Gobierno y le permita mantener una relación institucional razonable y de respeto con el Congreso”, señalaron a través de un comunicado.

“Los diputados de Hacemos Coalición Federal, vamos a seguir trabajando en pos de esos objetivos desde el lugar en el que la sociedad nos puso con su voto, que es el Congreso Nacional. Así lo demostramos durante el tratamiento de la Ley Bases, que mejoramos y acompañamos con responsabilidad institucional. Festejamos la independencia manteniendo la independencia”, agregaron.

“Yo no tomo decisiones de tipo personal, pertenezco a un bloque, la hemos analizado y esa ha sido la postura y la hemos hecho pública”, dijo Pichetto, en declaraciones a Futurock. Y destacó: “Creemos que es necesario entablar con el Gobierno un esquema de razonabilidad en el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Hasta ahora, no ha existido esto, ha habido un trato muy agresivo. El último ha sido el que precisamente ha motivado que el bloque no asista”.

Los diputados de la Coalición Cívica tampoco participarán de la firma del Pacto. “No vamos a ir, pero no hacemos de eso un tema. Estamos siempre para dialogar en el Congreso y la invitación fue muy frugal. Coincidimos en los puntos, pero no está muy claro el objetivo”, señaló el presidente de ese bloque, Juan Manuel López, a Radio Rivadavia.

En PRO dieron libertad de acción, en medio de la interna entre Macri y Patricia Bullrich. El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, ya avisó que no asistirá bajo el pretexto de que tiene un evento familiar. Por el contrario, sí participará del Tedeum y desfile patrio que se realizará después.

Los bullrichistas sí garantizaron su presencia, al igual que los legisladores de La Libertad Avanza.

También viajará el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo; cada vez más cercano al gobierno de Javier Milei. También está confirmada Pamela Verasay y el secretario parlamentario, Alejandro Cacace. Se espera que se sumen otros radicales. Los que rechazaron ir son los diputados que responden a Facundo Manes, que son los que dentro de ese partido se muestran más alejados de las propuestas de los libertarios.

Otros de los que se sumarán son los tres diputados tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, anfitrión de la celebración del Pacto de Mayo.