Los Gobernadores de la Patagonia reciben el respaldo de los gremios mercantiles de la región En las últimas horas, los sindicatos de comercio de la región salieron a respaldar los reclamos de los gobernadores por los recortes de los fondos que está haciendo el Gobierno de Javier Milei. "Se puede ver una clara intención de minar el orden democrático y fomentar un clima de inestabilidad política que podría conducir a un golpe institucional", señalaron en un comunicado.

Tras conocerse el comunicado emitido el pasado por los gobernadores de la Patagonia, en el que el gobernador santacruceño Claudio Vidal, alzó su voz para defender los intereses de la provincia y de la región, varias son las instituciones, gremios y sectores que manifestaron el aval esta decisión. En las últimas horas pudo, los sindicatos de comercio de la región salieron a respaldar los reclamos y postura de las provincias.

Es importante recordar que el pasado viernes, el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal firmó un documento junto a sus pares de las provincias patagónicas, Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), en virtud de mostrar claramente la postura de las provincias de la Patagonia que se unieron para hacer sentir su voz en defensa de cada una de sus comunidades.

En dicho escrito, los Gobernadores sentaron una clara postura, oponiéndose a los recortes que anunció el Gobierno Nacional y que van en detrimento de las líneas de acción y de la vida de cada una de las personas. Asimismo expresaron que no toleraran este tipo de medidas por parte del Ejecutivo Nacional, la falta de diálogo, y el destrato a las provincias.

Al conocerse esta decisión y postura, distintos sectores empresariales, gremiales, académicos, y varios más, dieron el aval a esta decisión de las provincias Patagónicas. En las últimas horas pudo conocerse que los sindicatos de comercio de la región salieron a respaldar los reclamos de los gobernadores por los recortes de los fondos que está haciendo el Gobierno de Javier Milei.

“En nuestro carácter de Secretarios Generales de Empleados de Comercios de distintas ciudades y localidades de la Patagonia, venimos a expresar nuestro más enérgico repudio y rechazo ante la retención ilegal de trece mil quinientos millones de pesos ($13.500.000.000) correspondientes a la coparticipación mensual de la provincia de Chubut por parte del Gobierno Nacional”, sostuvieron en un documento. “Dichos recursos, son esenciales para el funcionamiento y desarrollo de la provincia, y su retención constituye un acto violatorio de la ley y los derechos provinciales, y una flagrante violación de los principios fundamentales de autonomía provincial y federalismo consagrados en nuestra Constitución Nacional”, recalcaron.

Además, expresaron: “En vista de la gravedad de las medidas ilegales adoptadas por el Gobierno nacional contra Chubut, las cuales son de una gravedad extraordinaria, se puede ver una clara intención de minar el orden democrático y fomentar un clima de inestabilidad política que podría conducir a un golpe institucional”.

Por otra parte, a través del documento, pidieron una solución política o judicial. “Es de suma importancia que el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia intervengan de forma inmediata para investigar y revertir estas acciones, dado que comprometen la integridad financiera y administrativa de dicha provincia”, consideraron.

“Es de público conocimiento, que el Gobierno Nacional actual ha recortado diferentes transferencias a las Provincias, las cuales fueron enmarcadas en diferentes leyes, como por ejemplo el Fondo Compensador al Transporte Urbano del Interior o el Fondo de Incentivo Docente, entre otros”, argumentaron también.

En otra parte del comunicado, los sindicatos de comercio de la Patagonia, sostuvieron: “La Justicia Federal, ante un planteo realizado por el Gobierno de Chubut, emitió un fallo expresando que es ilegal la quita de fondos realizadas por Nación respecto a el Fondo Compensador al Transporte Urbano del Interior. Las sumas de la Coparticipación que reciben las Provincias por parte de Nación, no deben confundirse con deudas que posean entre partes, por lo que es un acto de total ilegalidad retener sumas de la Coparticipación que le corresponde a cada provincia, más si no hubo una voluntad debidamente expresa y escrita de las provincias de permitir tal acto. Lo que demuestra nuevamente, que el Gobierno Nacional pareciera no entender ni respetar las autonomías provinciales, ni la Democracia, madre de toda legitimidad”.

Finalmente, este importante sector de la región expresó: “El Gobierno Nacional debe entender y respetar, que los Gobiernos Provinciales tienen la misma legitimidad, y que no puede avasallar de la manera en que lo está haciendo los derechos de las Provincias, ni las garantías constitucionales, que son productos de nuestra historia”.