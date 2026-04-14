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En el marco de la nueva edición del AmCham Summit 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la evolución de la inflación en Argentina y defendió el rumbo económico del Gobierno, al tiempo que proyectó un escenario optimista para los próximos meses.

Durante su exposición, el funcionario reconoció que el dato inflacionario que se conocería en la jornada se ubicaría por encima del 3%, en un contexto donde el índice se ha mantenido estable o en leve alza en los últimos diez meses.

Las causas detrás de la inflación

Caputo explicó que el proceso de desinflación que se venía registrando fue interrumpido en la previa de las elecciones, debido a una fuerte dolarización de la economía.

Según detalló, cerca del 50% del agregado monetario (M2) se dolarizó, lo que generó una caída significativa en la demanda de dinero.

“La inflación es un fenómeno monetario que puede explicarse por un exceso de oferta o por una caída en la demanda de dinero, y en Argentina muchas veces ocurre esto último”, sostuvo.

Este fenómeno impactó no solo en los precios, sino también en variables como el riesgo país y el nivel de actividad económica.

Expectativas de desaceleración desde abril

A pesar de este escenario, el ministro se mostró optimista y anticipó una desaceleración de la inflación en el corto plazo.

“Creo que a partir de abril vamos a ver una desaceleración importante”, afirmó, al tiempo que destacó una recuperación incipiente en la demanda de dinero y una baja en las tasas de interés.

En esa línea, proyectó que los próximos 18 a 20 meses podrían ser “los mejores de las últimas décadas” para la economía argentina, en base a un proceso que definió como “virtuoso”.

Estabilidad macroeconómica y llegada de inversiones

Caputo destacó que uno de los principales logros del Gobierno fue estabilizar la macroeconomía, condición que consideró clave para atraer inversiones.

“Si no hay previsibilidad, no hay inversiones”, remarcó.

Además, subrayó que este proceso se llevó adelante por decisión política y no como consecuencia de presiones del mercado, lo que —según indicó— fortalece la confianza.

En este contexto, mencionó la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para potenciar el ingreso de capitales.

De acuerdo a sus datos, ya se registran más de 35 proyectos por más de 80.000 millones de dólares, de los cuales al menos 13 iniciativas por 28.000 millones están en condiciones de comenzar su ejecución.

Infraestructura y recuperación de la actividad

El ministro también hizo referencia a la reactivación de la obra pública y la mejora en infraestructura como factores clave para el crecimiento.

Indicó que se pondrán en marcha 9.000 kilómetros de corredores viales y que se prevé la licitación de otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales.

Asimismo, señaló que el sector de la construcción muestra señales de recuperación, lo que impacta directamente en la generación de empleo.

Cambios en el consumo y competencia

Consultado sobre la caída del consumo, Caputo planteó que la situación es heterogénea y que responde a un cambio en los incentivos económicos.

En ese sentido, afirmó que el nuevo modelo promueve la competencia y obliga a las empresas a adaptarse a un escenario más abierto.

“El objetivo es que la gente tenga acceso a mejores productos a mejores precios”, sostuvo.

Para ejemplificar, mencionó casos de empresas que optaron por reconvertirse e invertir frente a la apertura del mercado, logrando mejorar su competitividad e incluso expandirse.

Empleo y reconversión económica

En relación al empleo, el ministro reconoció que existen pérdidas en el sector industrial, aunque aseguró que el nivel general de empleo creció en más de 200.000 puestos, principalmente en el ámbito informal.

Caputo explicó que el proceso de reconversión es parte de un cambio estructural que también se observa a nivel global, con un mayor peso del sector servicios.

“El crecimiento sostenido es la única forma de generar empleo genuino”, afirmó.

Además, sostuvo que el modelo anterior basado en el consumo no generaba desarrollo duradero y que el nuevo enfoque apunta a fomentar la inversión como motor principal de la economía.

Un mensaje al sector empresarial

Sobre el cierre de su exposición en el AmCham Summit 2026, Caputo envió un mensaje directo al sector privado.

Sostuvo que el cambio de modelo requiere adaptación y confianza en el rumbo económico, al tiempo que invitó a los empresarios a participar activamente del proceso.

“Cuando se hacen las cosas bien, los resultados son buenos”, aseguró.

Finalmente, reafirmó su visión de que Argentina tiene por delante un ciclo de crecimiento sostenido y sostuvo que el país podría convertirse en una de las economías con mayor expansión en las próximas décadas.