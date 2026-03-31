Luisana Lopilato lleva casi dos décadas viviendo en Canadá tras casarse con Michael Bublé; la pareja, tiene cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo, una gran familia que combina entre la cultura de país del norte y la Argentina; la actriz estuvo presente en el programa “Otro día perdido” (El Trece), conducido por Mario Pergolini, y reveló detalles de su intimidad.

La ex Rebelde Way habló de su familia, su marido, los años que llevan juntos y cómo acopla su trabajo con su rol de madre de cuatro; en este marco, confesó que tiene una educación tajante con los niños y no acepta que no se cumpla; más precisamente, se refirió a la época en la que los chicos están de vacaciones.

La actriz aseguró que no les deja que se tomen los quince días libres, sino, solo una semana.“En Canadá, ellos tuvieron dos semanas de vacaciones, pero, en vez de darles las dos semanas, les di una”, comentó la famosa.

En ese sentido, Lopilato explicó su estricto método: “En la segunda semana, les dije a los chicos: ‘Vamos a ver a Lilon, aunque sea una hora cada uno, para pasar lo que necesitan pasar’”. En referencia a Lilon, la actriz contó que se trata de una docente que acompaña en la etapa escolar de sus hijos.

“Es una maestra, gracias a Dios, y es maestra de universidad; entonces, puede agarrar a la más chiquita y darle una hora, un poquito”, comentó, Luisana, sobre su método de crianza.

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