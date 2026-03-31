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La diputada nacional de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, presentó un proyecto de resolución para declarar de interés, de la Cámara de Diputados, a los Premios Martín Fierro, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), liderado por Luis Ventura, por en reconocimiento a más de seis décadas de continuidad y a su influencia en el desarrollo de los medios de comunicación argentinos.

En los fundamentos de la iniciativa, Gallardo destaca que se trata de “uno de los acontecimientos más relevantes vinculados a la industria del periodismo, la televisión, la radio, el espectáculo y las nuevas plataformas digitales”, con una trayectoria ininterrumpida que supera los 65 años y que acompaña las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas del país.

El proyecto subraya el rol de los Premios Martín Fierro en la construcción de una identidad cultural compartida, al reflejar la evolución de la radio, la televisión abierta y, más recientemente, los contenidos digitales, que cumplen un papel central en la formación de la opinión pública y en la difusión de producciones nacionales.

Además, la diputada libertaria remarca el impacto del galardón en el fortalecimiento de la industria cultural y creativa, al incentivar la calidad, la diversidad y la profesionalización del sector; en ese marco, se lo encuadra, también, como un aporte a la economía del conocimiento, considerada estratégica para el crecimiento y la generación de valor en la Argentina.

Otro de los ejes del proyecto es el enfoque federal que fue incorporando la premiación en los últimos años, con el reconocimiento a producciones y profesionales de distintas regiones del país; según señala el texto, esa ampliación permitió visibilizar el trabajo de medios y comunicadores del interior y contribuir a una representación más equilibrada de la diversidad cultural argentina.

Con esta iniciativa, Gallardo solicitó el acompañamiento de sus pares para destacar el valor cultural, histórico y federal de los Premios Martín Fierro, en un contexto de debate sobre el rol de las industrias culturales y su vínculo con el desarrollo económico y la identidad nacional

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