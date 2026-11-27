Uno de los clásicos navideños más celebrados volverá a los cines con una nueva apuesta cinematográfica encabezada por Macaulay Culkin, quien retomará el icónico rol de Kevin a 34 años de haber debutado en “Mi pobre angelito”.

Según publicaciones internacionales como “Variety” y “Deadline“, esta nueva producción se encuentra en una fase inicial de desarrollo bajo el respaldo de 20th Century Studios y Disney; la iniciativa nació a partir de una idea impulsada por el propio intérprete, quien, desde hace tiempo, intentaba concretar un relanzamiento de la franquicia y acercó su propuesta, meses atrás, a David Greenbaum, presidente de Disney Motion Pictures.

Para llevar adelante la escritura del guion junto al actor, el desarrollo quedó en manos de Seth Rogen y Evan Goldberg, creadores y productores vinculados a la compañía Point Grey.

De acuerdo con los trascendidos sobre el argumento, esta nueva entrega conectará, directamente, con el universo de la cinta estrenada en 1990, invirtiendo el punto de vista clásico; en este relato, McCallister aparece ya adulto, atravesando una situación de sobrecarga laboral y en condición de padre viudo o divorciado, mientras debe sortear las trampas preparadas por su propio hijo para evitar que entre a la casa.

Asimismo, la producción marcará un hito emotivo dentro de la saga al ser la primera película que se realiza sin la presencia de los padres del protagonista, luego de la muerte de Catherine O’Hara, recordada actriz que encarnaba a la madre de Culkin en el film original.

Por el momento, el estudio no dio a conocer los nombres del resto de los actores que integrarán el reparto ni precisó cuándo comenzará la filmación; el equipo conformado por Rogen y Goldberg se abocará, de lleno, a este proyecto una vez que concluyan con otro compromiso previo, motivo por el cual el lanzamiento en salas está previsto hacia finales de 2028.

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