La actriz Hayden Panettiere, recordada por sus masivos papeles en las exitosas series televisivas “Heroes” y “Nashville”, además de sus participaciones en la saga cinematográfica “Scream” (partes 4 y VI), falleció a los 36 años.

La triste noticia fue confirmada por su representante a la cadena ABC News. “Con profunda tristeza, compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden; era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en pantalla”, manifestó su agente, a través de un comunicado oficial.

Los últimos días de Hayden Panettier

De acuerdo con información difundida por el medio especializado “TMZ”, fuentes cercanas a la actriz revelaron que, Panettiere, se había estado quejando de fuertes dolores de espalda durante el último año; asimismo, allegados al entorno confirmaron que el deceso se produjo en la mañana del domingo.

Horas antes del trágico desenlace, la intérprete había viajado en avión, junto a su pareja intermitente, Brian Hickerson, trasladándose desde Los Ángeles hacia el sur del país durante la jornada del sábado.

Meses atrás, la actriz ya había encendido alarmas en torno a su círculo íntimo cuando, a mediados de julio, canceló a último momento su participación en la convención de terror Creep IE Aftermath en Ontario, California.

En su momento, los organizadores aludieron a una “emergencia” y, posteriormente, su representante aclaró que se trató de un asunto privado vinculado a la salud de un familiar mayor.

Una vida marcada por batallas personales

A lo largo de su carrera, Panettiere había transitado momentos de extrema exposición pública, hablando de manera abierta y sin filtros sobre sus batallas contra las adicciones al alcohol y las drogas, un proceso por el cual debió someterse a un tratamiento de rehabilitación, en 2020, para alcanzar la sobriedad.

Sin embargo, uno de los golpes más devastadores en su vida ocurrió en 2023, cuando su hermano menor, Jansen, falleció de forma repentina a los 28 años a causa de una afección cardíaca.

En una entrevista, concedida a la revista “People” el año pasado, la actriz reflexionaba sobre cómo aquella tragedia había reconfigurado su perspectiva. “Cuando te sucede algo tan grave, aprendes a elegir tus batallas y a no dejar que las pequeñas cosas te afecten, porque, una vez que algo tan horrible, tan profundo, tan catastrófico ocurre en tu vida, no hay mucho que pueda realmente desestabilizarte”, cerró.

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