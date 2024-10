Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A días de haberse consagrado tricampeón mundial en la Copa del Mundo de Taekwondo ITF, Marco Rizzo conversó en exclusiva con Radio LU12 AM680 sobre su reciente título en Mar del Plata y el camino que lo llevó a convertirse en un referente del deporte en Santa Cruz y en Argentina. El joven de Caleta Olivia, que a los 18 años acumula logros en competencias de Eslovenia, Finlandia y ahora Argentina, destacó el sacrificio que implica la disciplina y lo que significa ser un representante de su comunidad.

“Son muchos años de entrenamiento, lo hago desde los cinco años“, comentó Marco, recordando el inicio de su vínculo con el taekwondo. Inspirado por su hermano mayor, quien también fue competidor y participó en un mundial en Irlanda, Marco siguió su ejemplo bajo el impulso de su familia, en especial de su padre. “Nunca dejé el taekwondo porque mi papá me insistía; ellos son los que me siguieron motivando, incluso cuando me desmotivaba“. A su familia se suman figuras clave como Fernando Tapia, su actual entrenador en la Asociación Pingüinera “Pinino” Tapia, y “Tino”, su primer maestro, a quienes Rizzo agradece profundamente.

Esta Copa del Mundo de Taekwondo, realizada en el Polideportivo “Islas Malvinas” de Mar del Plata, fue un hito para las artes marciales en Argentina, convocando a más de 2000 competidores de 50 países. Para Rizzo, quien representó a Santa Cruz y a Argentina con orgullo, el evento ha sido un desafío único. “Las copas del mundo son un mundial abierto, va quien quiere, pero al mundial solo clasifican los dos mejores de cada país”, explicó. Con este tercer título mundial, el caletense confirma su lugar en la élite del taekwondo internacional.

El joven explicó que la vida de un atleta de alto rendimiento en este deporte implica más que el entrenamiento diario: requiere disciplina y constancia en todos los aspectos. “Yo hago dieta para poder dar el peso, se empieza desde el principio del año y no se puede errar“, detalló Marco. Su preparación no se limita a su ciudad natal, ya que realiza frecuentes viajes a Buenos Aires para entrenar y perfeccionar su técnica, un sacrificio que incluye largos períodos lejos de su hogar. “Es muy sacrificado, pero vale la pena“, afirmó con convicción.

A nivel internacional, Marco mencionó a competidores de países como Uzbekistán e Irlanda entre los rivales más fuertes que le ha tocado enfrentar, destacando la calidad técnica y el nivel de competencia que caracteriza a los torneos mundiales. Este año ha sido un gran logro para él, pero ya mira hacia adelante: a fines de mes viajará nuevamente a Buenos Aires para participar en los clasificatorios rumbo al Mundial de Croacia 2025 y en el Panamericano que se celebrará en Chile durante este mismo año.

El éxito del joven Rizzo ya ha resonado en Caleta Olivia y en toda Santa Cruz, donde la comunidad lo apoya incondicionalmente. “Cada vez que hay que viajar, tengo el respaldo de mis compañeros de taekwondo, de mi familia y de amigos, además de algunos sponsors que siempre aportan y son los que hacen esto posible también“, señaló, reconociendo el valor de quienes lo apoyan. La historia de este joven santacruceño refleja el poder de la perseverancia, el apoyo familiar y la voluntad inquebrantable, inspirando con tan solo 18 años a futuras generaciones de deportistas.

Con tres títulos mundiales, Marco Rizzo ya se consolidó como un destacado referente del taekwondo argentino y un ejemplo para muchos jóvenes. Su compromiso y entrega hablan de un deportista que continúa persiguiendo metas aún mayores y que representa con orgullo a Santa Cruz en cada competencia, dejando en lo más alto posible a la bandera de su país, argentina.