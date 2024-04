En las últimas horas, se dio a conocer que Marina Calabró y Rolando Barbano le pusieron un punto final a su relación. Durante una emisión de “El Observador 107.9”, la panelista de “LAM”, Yanina Latorre, le consultó a la politóloga acerca de la ruptura, quien no dudó en dar unas polémicas declaraciones.

Los fuertes dichos de Marina Calabró sobre su separación de Rolando Barbano

Primero, comenzaron a circular rumores de que ya no estaban más juntos porque se dejaron de seguir en Instagram; a raíz de esto, Yanina le dijo a Marina: “¿Querés contarme algo? ¿Estás bien? Dicen que te separaste”.

Ante esto, su colega le respondió: “¿Qué te puedo decir? Mirá, la verdad, es que si me pongo a hablar lloro y no tengo ganas de llorar, porque, después, salgo en todos los portales y no está bueno, no es lindo”.

Y, Latorre, al no conseguir una respuesta sobre la interna, le comentó: “¿No pasó nada grave? ¿No hubo terceros en discordia?”, a lo que Calabró, le respondió: “No,no”.

La periodista, no se quedó conforme con la contestación, y, le consultó: “¿No se entendieron?”. “Sería una buena definición”, contestó la politóloga, y, aseguró: “Lo que pasa es que, bueno… si uno empieza a dar señales en redes, viste, es como que es inevitable la pregunta. No quiero llorar”.

“Si querés llorar, llorá. La gente, empatiza. Estás muy triste y tenés el maquillaje corrido, no te aguantes; somos humanos. Hay algo que es espantoso, que es pasarla mal, tener que laburar en vivo y no poder quedarte en tu casa”, finalizó la panelista de LAM.

La separación de Marina y Rolando se dio a un mes de que confirmaron su noviazgo; a principios de marzo, los periodistas dieron el anuncio oficial durante el programa conducido por Jorge Lanata y, como si fuera poco, Calabró había dicho que “estaban planeando hacerse un tatuaje para plasmar su amor”.

