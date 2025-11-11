Tras haber cantado “De música ligera” en el primer show, Dua Lipa interpretó “Tu misterioso alguien” de “Miranda!” y, el vocalista Ale Sergi, reveló los detalles de cómo se enteraron del interés de la artista y el incómodo motivo por el que tuvieron que negarse a subir al escenario con ella.

El show fue el sábado 8 de noviembre en el estadio Monumental y, el equipo de la británica, había convocado a “Miranda!”; Sergi, confesó “en Vuelta y Media” (Urbana Play): “Bien, bien, contento, muy movilizado, ¡qué buena onda! Hacía como dos semanas nos habían llamado para ir a cantar con ella”.

“Nosotros no podíamos, porque teníamos un show muy importante en Chile, y, dijimos ‘Bueno, nada, nos la perdemos. Era ‘vengan y cantamos juntos’. Pensamos que era condicionado a nuestra presencia, igual, pensamos ‘ojalá la cante’”, añadió.

En tal sentido, el cantante, explicó: “No podíamos cancelar lo otro; igual, le dijimos ‘qué genial, pero… mildis, tenemos otro compromiso ya tomado’ y, al final, cuando terminamos de tocar ese show, que fue un show re lindo que hicimos en Santiago, la pasamos re bien”.

Por último, contó una intimidad: “Juli me vino a dar un abrazo y me contó que Dua Lipa cantó la canción; no lo podíamos creer”.

