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En medio de una noche de nominaciones, entrevistas y expectativas, Guido Záffora dialogó con La Opinión Austral durante la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2026. El periodista llegó a la ceremonia después de una extensa jornada laboral y reconoció el desgaste que implica la cobertura de este tipo de eventos.

“Muy bien, agotado. Acabamos de hacer dos horas de aire, es como que siento que me pasó un camión por encima, pero las alfombras rojas son así”, contó.

Consultado sobre sus candidatos para la ceremonia, aseguró que prefería no anticipar ganadores. Según explicó, las decisiones de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) suelen sorprender y no siempre coinciden con las expectativas previas.

“No tengo favoritos. Espero que ganen todos los que se presenten ganadores”, expresó. Y agregó que prefiere no hacer pronósticos porque “APTRA es otra cosa”.

La interna de APTRA

Uno de los temas sobre los que se explayó fue la situación interna de APTRA y el vínculo entre Luis Ventura y Marcelo Polino. Záffora señaló que, según lo que había escuchado durante la ceremonia, algunas cuestiones institucionales ya estarían aclaradas, aunque todavía quedaría pendiente una conversación entre ambos.

“Parece que falta la charla más importante, que es Ventura – Polino, que eran amigos íntimos, o por lo menos ellos se consideraban familia y para Ventura hubo una traición”, explicó.

Al ser consultado sobre si tomaba partido por alguno de los sectores, aclaró que no forma parte de la entidad y que tampoco tiene interés en integrar el jurado de los premios.

“Ventura siempre me lo ofreció y yo nunca. A mí no me gusta ser jurado de premios”, sostuvo. En ese sentido, explicó que siente una gran responsabilidad al momento de evaluar el trabajo de sus colegas y que no es un lugar que le genere interés.

Wanda Nara y Mauro Icardi: “Me agotaron”

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue el conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que volvió a ocupar espacio en los programas de espectáculos por las situaciones vinculadas a sus hijas.

Záffora fue contundente al expresar su cansancio frente a la continuidad de las disputas públicas. “Me agotaron”, respondió cuando le preguntaron por la exposición del conflicto.

Aunque reconoció que sigue de cerca las novedades porque forman parte de su trabajo, manifestó su preocupación por el impacto que estas situaciones pueden tener en las menores involucradas.

“Me parece que hay dos menores acá que están siendo las más afectadas y que todo es un tema, que siempre pasa algo”, señaló.

También hizo referencia a la declaración de Icardi ante el fiscal, que había leído esa misma mañana. “No puedo creer que sigan aumentando situaciones. La verdad que me agotaron. No tengo factor sorpresa con ellos”, expresó.

El futuro de la televisión y las propuestas laborales

Durante la charla, el periodista también fue consultado por los movimientos que atraviesa la televisión y las posibles modificaciones en los programas, tras la venta del Grupo Mandarina. Frente a ese escenario, evitó adelantar definiciones sobre su futuro profesional, aunque confirmó que está escuchando distintas propuestas.

“Estoy escuchando propuestas”, respondió, sin dar mayores precisiones. Y aclaró que está dispuesto a escuchar las alternativas que puedan presentarse antes de tomar una decisión.

Su reflexión sobre la visita del Papa y la carpa VIP

Por último, Záffora compartió su mirada sobre la visita del Papa, a la que definió como un acontecimiento histórico y emotivo, especialmente por el mensaje que dejó y la convocatoria que generó.

“Fue súper emblemático, fue histórico. Un hombre que ha dado un mensaje de paz, de amor y que también unió a los argentinos. Siete millones de personas aproximadamente en el lugar. Fue muy hermoso, la verdad que lo disfruté mucho”, expresó.

Sin embargo, al ser consultado por la polémica en torno a la instalación de una carpa VIP durante el evento, cuestionó la existencia de espacios diferenciados en una celebración de carácter religioso.

“Cuando hay un mensaje de Dios no hay VIP. ¿Sabés lo que es VIP? Very Important Person. Y en esta es gente muy importante. Acá no hay lugar para eso”, sostuvo.

Finalmente, ante la pregunta sobre si todos deberían ser iguales en ese contexto, fue categórico: “Ante los ojos de Dios somos todos iguales”.