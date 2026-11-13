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Matías Bertolotti pasó por la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2026 y dialogó con La Opinión Austral sobre el comportamiento del clima en los próximos meses. Durante la entrevista, explicó los efectos del fenómeno de El Niño y anticipó qué condiciones podrían presentarse durante el verano en Río Gallegos y otras localidades de la Patagonia.

El meteorólogo, que forma parte del equipo de Tempraneros desde hace 13 años, también recordó la reciente visita del Papa León XIV a la Argentina y compartió cómo vivió el acontecimiento junto a sus compañeros de trabajo.

La emoción por la visita del Papa

Al recordar la cobertura de la llegada del Pontífice, Bertolotti coincidió con Paula Bernini en que fue una experiencia que movilizó al equipo periodístico.

“Para todos fue algo nuevo. Uno decía: ‘Bueno, ¿qué va a ser esto? Va a ser histórico’. Y me sumo a lo de Paula, nos la pasábamos llorando en el estudio”, recordó.

El meteorólogo destacó el impacto que tuvo la convocatoria y la expresión de fe de quienes participaron de los encuentros. Además, manifestó su expectativa de que el mensaje del Papa tenga continuidad en la sociedad.

“Fueron impactos tan fuertes, ver cómo la fe lo puede todo. Ojalá que baje un mensaje. Uno a veces tiene siempre la expectativa de que realmente el mensaje se baje y no ya se suba”, expresó.

El Niño: cómo puede afectar el clima en Argentina

Uno de los principales temas de la entrevista fue el fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias en el comportamiento de las precipitaciones durante los próximos meses.

Bertolotti explicó que se trata de un fenómeno de escala regional y que sus efectos pueden sentirse de manera diferente según la zona del país.

“Es un fenómeno que abarca a gran escala. De manera puntual, a veces lo vas sintiendo más que en otros lugares, pero Argentina lo ha sentido muy fuerte”, explicó.

En ese sentido, mencionó las inundaciones registradas en distintos sectores del Litoral y señaló que, en Buenos Aires, los efectos podrían observarse a través de una mayor frecuencia de precipitaciones.

“Cuando promedies todo te va a dar más lluvia y el verano va a ser más lluvioso”, indicó.

Cómo será el verano en Río Gallegos y la Patagonia

Consultado específicamente por las condiciones que podrían presentarse en Río Gallegos y la región patagónica, Bertolotti anticipó un escenario diferente al de otras zonas del país.

“No, es que va a ser de los mejores veranos. De hecho, ya se está presentando más calorcito, menos lluvia. Es muy probable que esté bastante bueno”, afirmó.

Según explicó, el verano en esa zona suele presentar condiciones más estables, mientras que las mayores dificultades climáticas se registran durante el invierno.

“Ese verano probablemente sea un poco más cálido y un poco más seco, así que para vacaciones sería realmente muy linda toda la zona”, señaló.

También destacó que las precipitaciones y nevadas registradas durante el invierno dejaron una importante disponibilidad de agua en la región.

El mensaje del meteorólogo: información y prevención

Finalmente, Bertolotti explicó cuáles son los aspectos que deben tenerse en cuenta frente a la presencia del fenómeno de El Niño y remarcó que la clave es acceder a información confiable, sin generar alarmas innecesarias.

“El tema es la frecuencia de las lluvias. Lo importante en esto no es ni miedo, ni pánico, ni nada: información. Servicio Meteorológico Nacional, meteorólogos autorizados y estar informado, nada más”, sostuvo.

En ese sentido, aclaró que el fenómeno no necesariamente implica precipitaciones extraordinarias, sino una mayor repetición de eventos de lluvia.

“No va a venir una lluvia extraordinaria que va a barrer todo. Vas a tener las mismas lluvias, pero más seguidas. Eso es lo que genera justamente El Niño”, concluyó.