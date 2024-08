Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 19 de agosto volvieron a la televisión los Premios Martín Fierro Digital 2024, la ceremonia de APTRA que destaca las figuras y personalidades más relevantes del año 2023. En el exclusivo Rüt Haus, más de 200 invitados compuestos de influencers, famosos y cosplayers se reunieron y deleitaron en la alfombra roja.

La alfombra roja

Bajo la conducción de Luli González y Fausti Bo, a partir de las 19.00 horas comenzaron a desfilar los protagonistas de la escena digital argentina. Dijeron presente miembros de los grandes programas de streaming del momento, como Momi Giardina y Fefe Bongiorno, y el presidente de APTRA, Luis Ventura.

Personalidades de la televisión también pisaron la alfombra, como el Chino Leunis, Nancy Duré, Julieta Poggio, Gastón Pauls y hasta Panam, la querida creadora de programas para niños. Además, la comunidad cosplayer de Buenos Aires también asombró con sus trajes, trayendo de ficción a realidad personajes de series, películas y videojuegos.

“Chicos, cuando vos ves las categorías de los MF Digital, ya te das cuenta que las hizo una persona de 80 años. Hay una categoría que se llama ‘escapada y tiempo libre’. Amor, eso se dice travel. Eso en el mundo digital se llama travel. No hicieron la tarea, no investigaron”, comenzó su descargo la influencer.

“De por sí las categorías son graciosas, más graciosos son los nominados. No hay un filtro, de verdad. Hay gente que está muy bien, pero es un 20% con toda la furia, un 10”, aseguró, y terminó pidiendo “que me saquen de esa lista porque me da vergüenza, y mirá que yo no tengo vergüenza de nada”.

Sofi Gonet contra los MF Digital 2024

A pesar del júbilo de la celebración, la ceremonia también tuvo notables ausencias, como Nati Jota de “Olga”. La que más resonó fue la de Sofi Gonet, conocida como “la reini” en las redes sociales. La Tiktoker, nominada a Mejor Content Creator, publicó un video criticando los premios a horas del inicio de la premiación.

Leé más notas de La Opinión Austral