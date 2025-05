Mauro Icardi se prepara para viajar a Turquía por un motivo muy especial y planea llevar consigo a sus hijas, Isabella y Francesca. Esta decisión podría abrir un nuevo capítulo en la disputa judicial que mantiene con su ex, Wanda Nara.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, donde compartió detalles precisos sobre los planes del futbolista y, aseguró, que la China Suárez también formaría parte del viaje.

“Quiero abrir el programa de hoy con una información que me llegó bien temprano, que tiene que ver con un viaje previsto de Mauro Icardi a Estambul”, comenzó diciendo el periodista.

Continuando con su relato, Juan, afirmó: “El domingo, Galatasaray puede ser campeón del fútbol turco y me cuentan que el club le pidió a Mauro asistir a la celebración y él aceptó, así que, de no mediar inconvenientes, estará el lunes allí. El tema es que Icardi quiere ir con sus hijas, Isabella y Francesca”.

Ante esto, añadió: “Yo no sé qué dirá Wanda Nara de esto, tampoco está muy claro el rol de la Justicia con este tema porque ha habido varios cambios en los últimos meses. Creo que arranca, a partir de ahora, un nuevo capítulo en la guerra con Wanda”.

El futbolista tiene la intención de viajar con sus hijas para participar de la posible celebración del campeonato junto al equipo.

“No creo que le cope a la conductora mucho que sus hijas viajen con su padre y con su novia, la China Suárez. Esto que te cuento, en Estambul lo dan como un hecho”, indicó Etchegoyen.

Finalmente, cerró: “Y lo otro que me pregunto es: si Icardi viaja con sus hijas, ¿qué sucederá cuando se instale, nuevamente, en Turquía? ¿Sus hijas se van con él? Eso está en discusión, ya Wanda fue tajante y dijo que no se las iba a llevar e, incluso, las niñas manifestaron, en un audio filtrado, que no querían ir a Estambul”.

La China Suárez rompió el silencio sobre su relación con Mauro Icardi

Este lunes, el periodista Gustavo Méndez estrenó su ciclo de streaming “La Pasión” en el canal de Youtube de La TV Pública, donde le hizo una entrevista a la China Suárez, quien habló sobre su pasado, presente y futuro, muy ligado al de Mauro Icardi.

En la nota, Méndez le recordó a La China que ella le dijo, en algún momento, que “no le puede prometer casamiento a ningún hombre en su vida” y la cuestionó sobre el supuesto compromiso que publicaron en las redes.

“Es verdad, viste que no miento. Yo dije eso siempre, pero porque decía ‘¿para qué me voy a casar si después me divorciaría‘. Como que yo pensaba en los papeles, gastar plata en una fiesta que después todos te critican… era como que decía ‘¿para qué me voy a casar y firmar un papel?’ Sabía que me iba a divorciar, entonces, no me casaba”, reveló la actriz.

“Obviamente, el otro lado no era bien recibido porque no es fácil que te lo digan y yo, con el afán de ser sincera… pero, ojalá, algún día sí me case”, indicó, y justificó su cambio de opinión a que “debe tener que ver con la madurez”.

Sobre su relación con el futbolista, Eugenia, comentó: “Tenemos un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado y no lo digo para hablar mal de las personas con las que estuve”.

“Nunca me había pasado de decir ‘tengo todo en una persona’. Esa cosa de compañerismo, de querer hacer todo con la otra persona, cuando yo era de esas personas que necesitaba su espacio”, admitió, y, remarcó: “Re envejecería al lado de esta persona”.

“Cuando entra en confianza, él es muy divertido. Nos reímos de las mismas cosas, tenemos el mismo humor negro. Somos muy similares”, prosiguió.

Luego, habló de cómo es su personalidad cuando se enamora. “Cuando estoy enamorada manejo una intensidad, pero es con la misma intensidad que dejo de amar. Por eso, a veces, parezco fría, pero… cuando amo, te doy todo: mi corazón, mi confianza”, admitió.

Por otro lado, habló de su maternidad y de la posibilidad de agrandar la familia junto a Mauro Icardi. “Ser madre es mi gran pasión”, dijo sobre la experiencia de criar a sus hijos.

En cuanto a su historia familiar, explicó: “Me crié con padres separados y, para mí, nunca fue un trauma gracias a ellos. Mi madre nunca me habló mal de mi padre ni mi padre de mi madre y eso es lo que hago con mis hijos”.

Sobre la posibilidad de seguir agrandando la familia, lanzó, en modo de broma: “Por ahora, estoy bien. No te digo que cerré la fábrica, pero tres es mucho”.

