En las últimas horas, Mariana Nannis acusó a Claudio Paul Caniggia de instigar y amenazar a una de las principales testigos de la causa en la que es investigado por el delito de abuso sexual agravado. En este marco, la mediática pidió, a través de su abogado, la inmediata detención del exfutbolista para que no entorpezca a la Justicia.

¿Qué dijo Mariana Nannis sobre Claudio Caniggia?

Se dio a conocer el pedido formal, donde se solicita la inmediata detención del exdeportista en el marco de la denuncia realizada por Nannis y que está radicada en el Tribunal Oral N°28.

Entre los fundamentos del pedido, se menciona que el exmarido de la denunciante está incurriendo en el delito de desobediencia y entorpeciendo el avance de la investigación judicial al amedrentar y amenazar a Adriana Ferrer, amiga íntima de Mariana y testigo clave en la causa.

En el programa “El run run del espectáculo” (Crónica TV), estuvieron presentes Ferrer y el abogado de la denunciante, Pablo Gómez de Oliver; allí, brindaron sus testimonios, pero, antes, se pasó al aire un audio de Mariana opinando acerca de su situación personal, vinculándola con la Justicia en nuestro país.

“Yo lo único que quiero y pido es que se haga Justicia, porque me parece que Justicia en Argentina, para mí, no hay”, comenzó diciendo Nannis, y, añadió: “Hay justicia para los hijos de pu… para la gente que le arruina la vida a otra gente y quiere joderla, para ellos sí, pero, para los que te jodieron, nunca hay Justicia y no me parece justo”.

Luego, Gómez de Olivera explicó por qué, según él, el acusado debería ser detenido y encarcelado” “Nosotros estamos pidiendo revocar la libertad y cuando se revoca la libertad, en consecuencia, se pide la detención”, indicó.

Y, explicó: “Porque un juez dijo que “no hay entorpecimiento y no hay peligro de fuga”, pero el entorpecimiento, hoy, lo estamos demostrando con lo que hace, con el ejercicio de la violencia que, actualmente, hace judicialmente con Adriana, que es la testigo; está entorpeciendo la investigación. Yo no le estoy diciendo al juez ‘vaya y deténgalo’, digo, ‘acá entorpece, señor juez'”.

Por su parte, Adriana Ferrer contó que fue testigo de varios momentos en los cuales el exjugador agredió físicamente a su amiga, recordando un incidente que tuvo lugar en el hipódromo de Palermo, “El problema es que él está preso de sus adicciones. Llegamos tarde y Claudio no vino con nosotros. A las 4 de la mañana apareció en un estado lamentable. En una discusión dentro del auto, Mariana apoyó la mano izquierda y él le pegó. Fue como una piña. Ella se largó a llorar”, cerró.

