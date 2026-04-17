Grupo Crónica fue presentado como caso de éxito en el Digital Media Latam 2026, el evento que reunió durante dos jornadas a referentes de los principales medios de la región y el mundo, aquí en Bogotá, Colombia.

Ante un auditorio repleto, Grupo Crónica explicó cómo duplicó en seis meses su audiencia digital total, sobre la base de una alianza estratégica con Echobox, una plataforma de redes sociales que utilizan más de 400 medios en 50 países.

El factor clave fue la integración exitosa de Inteligencia Artificial (IA) a su flujo de trabajo, lo que permitió a la vez escalar y mejorar la calidad de los contenidos en veinte de las 60 redes sociales con las que cuenta.

Grupo Crónica incluye, entre otras múltiples plataformas que comprenden canales de TV, radios, e-commerce y diarios impresos; las webs y redes sociales de Crónica, BAE Negocios, La Opinión Austral (Santa Cruz), Diario Crónica de Comodoro Rivadavia (Chubut), Mendoza Today (Mendoza) y Canal 10 de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires).

En un contexto en que el ecosistema digital se tornó más competitivo, las audiencias se presentan fragmentadas y la dependencia de las redes es creciente, Grupo Crónica logró crecer 104% entre agosto y enero, de acuerdo con datos certificados por Comscore. Grupo Crónica fue presentado como caso de éxito en el Digital Media Latam 2026

Los resultados de esta aceleración en el crecimiento se debieron a la estrategia de integración de la IA en la redacción.

Los equipos de los medios digitales de Grupo Crónica se reorganizaron para optimizar el uso de la herramienta. Se automatizaron contenidos específicos que quitaban tiempo creativo a los periodistas de redes sociales, de tal modo que se liberaron capacidades para posteos de mayor calidad en beneficio de la demanda de una audiencia cada vez más exigente.

La programación del contenido con la función de publicación en el momento óptimo, una solución que ofrece la IA de Echobox, hizo a los equipos menos dependientes de los horarios de trabajo, a lo que se sumó mayor consistencia en la distribución y una escalabilidad que no requirió el aumento de recursos.

El debate por la IA: apocalípticos vs. integrados

El Digital Media LATAM 2026 fue organizada por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), institución que reúne a más de 3.000 empresas editoras en 120 países.

El foco del encuentro que se desarrolló durante el 15 y 16 de abril en el club El Nogal estuvo puesto en los desafíos que la IA plantean a los medios de comunicación, en un escenario que también incluyó presentaciones y debates de periodistas del New York Times, El País de España, La Nación y Clarín de Argentina, entre otros de Uruguay, Colombia, Paraguay, Brasil y México.

Durante la jornada de apertura del evento, la directora para América latrina de WAN-IFRA, Olga Brito, presentó el informe World Press Trends Outlook 2025-2026, donde volcó un análisis integral sobre el estado actual y el futuro de la industria global de medios de comunicación.

Los datos revelan una transición hacia un modelo de ingresos diversificado, donde las fuentes digitales y alternativas, como eventos y servicios corporativos, superan por primera vez a la impresión tradicional.

A pesar de enfrentar una creciente volatilidad con las plataformas tecnológicas y un aumento en las amenazas digitales como el acoso en línea, los ejecutivos mantienen un marcado optimismo estratégico.

Brito explicó que la industria está priorizando inversiones masivas en IA y análisis de datos para modernizar las redacciones y mejorar la eficiencia operativa. Subrayó la resiliencia del sector frente a los desafíos de libertad de prensa y la necesidad de adaptar el periodismo a un entorno tecnológico cambiante.

World Press Trends Outlook 2025-2026 by Juan Manuel Cocco

La IA se enferma y la prensa es el remedio

Una de las presentaciones que se llevó mayor atención fue la de Juan Señor, presidente de Innovation Media Consulting Group, una organización de Reino Unido.

“La IA se ha construido en el oráculo de los oráculos y su diseño está hecho para quitar tráfico a los medios, es un “traffic killer”“, dijo el especialista durante su presentación.

Señor explicó que las publicaciones de los medios son esenciales para los modelos de lenguaje de la IA. “El 30% de la información que usa la IA es de los medios; básicamente porque necesitan datos frescos. Y esto es así porque al reutilizar información propia, el algoritmo se enferma. Sin nuestro contenido, se convierte en ‘estupidez artificial'”, amplió.

Daniel Dessein, de La Gaceta, moderó la presentación de Juan Señor (derecha)

En relación con los ingresos, Señor explicó que el declive de la programática y la dominancia de Google cambian el panorama publicitario. “La disminución del tráfico de búsqueda y clicks limita los ingresos publicitarios. La publicidad nativa y patrocinada de alta calidad se vuelve fundamental. Los acuerdos directos y los mercados privados ofrecen mayor control y ingresos previsibles”, amplio.

En síntesis, la profundidad y la lealtad superan la cantidad de audiencia; la escala tradicional cede ante nichos especializados; la relación directa con los lectores es esencial; la innovación y diversificación son vitales para la sostenibilidad; mientras que la protección del valor editorial y la independencia son prioritarios en la era de la IA.

El valor del liderazgo y la capacitación

Los debates no sólo se centraron en la tecnología que los distintos medios utilizan para crear flujos de trabajos con IA dentro de las redacciones, sino en la necesidad de contar con perfiles que logren finalmente integrar los desarrollos y las herramientas.

El consultor argentino Álvaro Liuzzi presentó un informe en el que incluyó la nueva morfología de las redacciones en la era de la IA. “Donde la transformación avanzó con solidez, lo hizo desde arriba. El perfil más influyente no es el más técnico, sino el puente entre lo editorial y lo tecnológico”, señaló.

Alvaro Liuzzi (derecha), consultor en medios digitales, periodista y docente, durante su presentación en el Digital Media LATAM 2026.

En esa línea, Juliana Castro, editora del equipo de iniciativas de IA del New York Times, presentó la plataforma con la que trabajan los periodistas de ese medio, el más influyente del mundo. Y recomendó “capacitación contínua, entrenamiento y apoyo” a las redacciones en la transformación hacia flujos de trabajos con IA.

Juliana Castro (izquierda), editora del equipo de iniciativas de IA del New York Times, mencionó la importancia de la capacitación contínua.

Las jornadas finalizaron con una agenda centrada en pilares como el análisis de datos para optimizar la redacción, la implementación de formatos narrativos innovadores como el video y el podcast, y la búsqueda de modelos de negocio diversificados que incluyen eventos y publicidad avanzada.

El Digital Media LATAM 2026 buscó trazar una hoja de ruta estratégica para que los medios construyan vínculos profundos con nuevas audiencias sin sacrificar su identidad editorial. En última instancia, el propósito de este encuentro fue redefinir el valor del periodismo de calidad para asegurar su sostenibilidad económica y competitividad en la próxima década.