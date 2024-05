En una nota para “Socios del espectáculo” (El Trece), conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el actor Matías Ale, de 46 años, presentó a su nueva novia, Martina (22), y contó cómo se conocieron. También, habló sobre Graciela Alfano, con quien salió cuando ella tenía 47 y él 22; a raíz de esto, reveló la enseñanza que le dejó.

¿Qué dijo Matías Alé sobre su novia, Martina, y su ex, Graciela Alfano?

Matías, comenzó diciendo: “Marti, acaba de llegar de Mar del Plata. La fui a buscar a Retiro”, y, con respecto a cómo se siente con la relación, aseguró: “Estoy feliz, enamorado y contento”.

“Nos conocimos en el teatro de Mar del Plata. Ella trabajaba en el infantil, haciendo de “Mumi”, su personaje. Ya conocía a sus padres, Eduardo y Susana, que son dos soles. Cada uno estaba en su historia, un verano diferente. Yo trabajando y ella, también, en la suya. No pasó nada en el verano, nos encontramos ahí y, después, volvimos a Buenos Aires y conectamos”, confesó.

Por otro lado, el actor habló de la historia de amor que tuvo con Graciela Alfano. “Me enseñó mucho. Yo tenía 22 años y ella 47″, expresó.

Ante esto, reveló lo que aprendió de su relación con Alfano. “Entonces, de alguna manera, me enseñó a dejarme crecer, cómo acompañarme, qué cosas no hacer para que no se termine la relación. Yo, soy original, y no me estoy copiando a nadie. Ella, fue una gran maestra”, aseveró.

Luego, con respecto a su actual novia, manifestó: “Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad, no afecta en nada y no nos damos cuenta. Es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”.

Además, Alé reveló que desea formar una familia. “No quiero ser padre el día de mañana, quiero serlo hoy. Ya se lo dije”, lanzó, emocionado.

“En un futuro lejano”, determinó la joven y él aceptó sus condiciones. “Yo no tengo apuro. Quiero que ella sea la madre”, finalizó.

