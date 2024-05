Se sabe que Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano (Telefe) no tiene muy buena relación con sus hermanos; a raíz de esto, Andrea, la hermana mayor de la jugadora y, quien, no suele aparecer mucho en los medio, fue al programa “Intrusos” (América TV), conducido por Flor de la V, e hizo unas picantes revelaciones acerca de la interna familiar.

¿Qué dijo Andrea Scaglione sobre su hermana, Furia de Gran Hermano, y el resto de su familia?

Primero, Andrea se refirió a su hermana Coy. “Yo quise ir a las galas, pero ella no me dejó”, comentó, y, aseguró: “Maneja una suerte de mafia ahí: pide plata para los votos y demás. Mandé un par de mensajes y me clavó el visto; después, me dijo que “no la molestara más.” De hecho, me enteré que había sido madre por la tele”.

Luego, confirmó que todos se terminaros distanciando por la herencia familiar.

“La pelea es por la herencia. Mis papás nos dejaron una casa a cada uno; todos tienen una y las alquilaron, pero Coy discute mucho por los metros cuadrados. Ella quiere más de los que tiene, además de otras cosas. Yo, me enteré por otras personas que cada uno de mis hermanos puso un abogado”, aseveró.

Por otro lado, sobre el enojo que tiene Furia por haber cuidado ella sola a su padre en sus últimos días, Andrea, expresó: “Mi mamá y mi abuela murieron en 2017. El padre de mi hijo falleció un mes antes que mi madre en un accidente automovilístico, fue terrible. Mi papá falleció el año pasado y es cierto que Juliana lo cuidó, pero hay un por qué”.

Ante esto, confesó: “Juli, era pequeña; mi hermana Yanele, se hizo cargo de mamá y yo de mi abuela. Quedamos exhaustas y, cuando ella muere, ya no dábamos más; por eso, Juliana toma la posta. Me quedé sola, a cargo de mi hijo de 15 años, y tuve que volver a trabajar y, sumado a todo lo que venía pasando, nos juntamos con Yanele y Juli para definir lo de mi papá que, de verdad, no soportó la muerte de mi madre”.

Santiago del Moro confirmó cuándo terminará Gran Hermano: ¿Qué dijo?

El lunes por la noche, ingresaron a la casa los familiares y amigos de cada jugador. Entre tanta emoción, el conductor del reality, Santiago del Moro, informó cuál es el mes en el que terminará el programa y se sabrá quién es el ganador.

Después de que vio a varios especulando sobre la fecha final, Santiago, dijo: “Los he visto hablar mucho acerca de cuándo terminará el programa. No les puedo dar un número exacto, por la cantidad de partidos que hay en el medio, pero va a ser los primeros días de julio”.

Y, agregó: “Es un mes y medio más. Todos pensaban que terminaba ya. Yo les dije “junio”, pero no es ese mes. Ustedes, con sus cabezas, pensaron en mayo, pero no, finaliza en julio”.

