Durante una entrevista con “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, Mauro Icardi dio detalles acerca del conflicto legal que se encuentra atravesando con Wanda Nara, quien, actualmente, está en pareja con L-Gante.

Se conoció que Nara le hizo un pedido de desalojo a Icardi, que se encuentra viviendo en el barrio privado de Santa Bárbara hasta regresar a Turquía. En este marco, el futbolista habló con Pepe Ochoa y se refirió a la interna.

“Quiero cuidar las recomendaciones que me dan mis abogadas. En este punto, es importante que todo lo que declare, solamente, sea en la Justicia. Respeto mucho el trabajo de todos ustedes. Cuando hable, será porque ya expresé todo donde se debe manejar esto: en la Justicia”, expresó el futbolista.

Aún así, no dudó en dejar en claro algunas cuestiones que lo involucran. “Para no desmerecer un tema que es tan delicado y están involucradas mis hijas, porque a mí me interesa preservarlas y cuidarlas, no me interesa el circo mediático que están haciendo del otro lado de algo tan triste y sensible para mí, como es la fractura de una familia”, indicó.

Y, continuó: “Mi prioridad, hoy, es cuidar a mis hijas… espero que esto no afecte ni a ellas ni a los hermanos. Mi otra prioridad es cuidar mi recuperación, porque mi pierna y la rehabilitación física son con lo que trabajo y el sustento de una familiar”.

“He cumplido, siempre, con mis obligaciones como padre y ya tendremos tiempo de charlar personalmente. Lamento que, en este momento, hablar pueda entorpecer la causa que están llevando adelante los abogadas”, cerró el futbolista.

Filtraron de cuánto es la millonaria división de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En medio de fuertes acusaciones de violencia de género, acoso y falta de pago por la cuota alimenticia, se le sumó la división de bienes, que provocó otra batalla más en la guerra. Frente a los rumores que se van corriendo, Ana Rosenfeld, la abogada de la empresaria, salió al aire en “El diario de Mariana” y explicó de cuánto se trata la millonaria cifra.

“Los bienes están separados, no hay discusión. Cuando firmaron la separación, Wanda se quedó con muchas propiedades y Mauro con un montón de dinero. Ella sabrá sacarle usufructo a las propiedades y él sabrá invertir”, explicó la letrada.

De esta manera, reveló que la empresaria tiene, en su poder, el alquiler de cuatro casas en Italia y dos departamentos en el Chateau Libertador.

En esa línea, profundizó: “Wanda está utilizando plata propia proveniente de los alquileres para pagar un montón de cosas, que debería pagarlo él… como una flota de autos que se quedó Mauro y, todo eso, bancado por ella. Lo que estoy diciendo es que si la Justicia determinara la coparticipación en cuanto a la cuota alimentaria, eso lo va a determinar el juez. Ahora, hay una que no se está cumpliendo”.

Finalmente, Rosenfeld, contó: “Compraron una casa preciosa, la remodelaron juntos. La intención de Mauro era terminar el contrato en Turquía y volver acá”. Debido a esto, habría pruebas de que el futbolista le robó a Nara una suma cercana a los 70 mil dólares. “Hay fotos del momento en el que ella le hace notar que falta esa plata. Mauro no entró plata a la Argentina, Wanda lo dejó asentado en el acta que labró la policía”, concluyó Rosenfeld.

