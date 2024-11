Tras el revuelo que se generó cuando Eugenia “La China” Suárez y Franco Colapinto fueron vistos paseando juntos por las calles de Madrid, ahora trascendió que el piloto de Fórmula 1 también habría intentado seducir a Julieta Poggio, exjugadora de Gran Hermano.

Durante Rumis (La Casa stream), Poggio, Lizardo Ponce, Lola Latorre, Carola Gil y Leandro Saifir se pusieron a jugar al tutti frutti y, en un momento, tocó el turno de llenar la categoría “permitido” con nombres que comenzaran con la letra “F”

Julieta, que está en pareja pero tiene una relación abierta, no lo dudó, e, indicó: “¿Un permitido mío? Franco Cola“. A lo que Lizardo, le contestó: “Yo también puse Franco Colapinto…”.

Después de una breve pausa, Ponce mandó al frente a Poggio. “Sólo que, a mí, no me escribió”, expresó.

Todos comenzaron a reírse de manera incómoda frente al comentario del influencer, especialmente Poggio, quien sólo atinó a morderse los labios sin emitir ninguna palabra al respecto.

Cabe aclarar que el corredor de Fórmula 1 no sería el primer hombre que Julieta y La China tienen en común; anteriormente, ambas fueron vinculadas al ganador de la edición de Gran Hermano 2022 (Telefe), Marcos Ginocchio.

El provocador comentario de Julieta Poggio sobre el encuentro romántico de La China Suárez y Colapinto

Durante una nota para “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, Julieta fue consultada acerca del vínculo entre La China Suárez y Colapinto, hecho por el que no dudó en dar su picante opinión.

“¿Qué te parece el posible romance entre La China Suárez y Franco Colapinto?”, le preguntó Ángel. “Lo que opinan todos”, lanzó la exjugadora del reality de Telefe.

Y, prosiguió” “Ay, no me gusta… De ese tema, no voy a opinar. No quiero”.

En ese momento, Pepe Ochoa aprovechó para ahondar en el tema. “¿La odias a La China por lo de Marcos?”, a lo que la modelo se excusó con un “Perdón, no quiero”, y señaló que sus asesores detrás de cámaras le indicaban que cortara el tema.

