A poco más de una semana de dejar Buenos Aires, Mauro Icardi y La China Suárez mostraron cómo transcurren sus días en Estambul; lejos de sus hijos, el futbolista y la actriz compartieron, a través de las redes, las mejores postales de una cita romántica en la capital de Turquía.

La pareja se encuentra disfrutando a pleno del invierno turco; luego de compartir su emoción por las intensas nevadas que cubrieron su casa en Estambul, salieron a disfrutar de una noche especial en un exclusivo restaurante de la ciudad; en su Instagram, el futbolista publicó un carrusel  imágenes en el que dejó ver detalles de la velada junto a su novia.

La salida incluyó no solo una cena romántica, sino, también, un paseo nocturno por la ciudad y una sesión de fotos en un paisaje invernal que aportó un clima de verdadero cuento.

En una de las imágenes que compartieron, Suárez posó relajada junto a un fogón encendido, sentada en un amplio sillón tejido en tonos cálidos; con botas altas negras y un look invernal, la actriz se mostró disfrutando del paisaje nocturno a orillas del agua, con la ciudad de Estambul iluminada de fondo.

La postal dejó ver una vista privilegiada del skyline turco y reforzó el clima romántico de la cita, marcada por la calidez del fuego, la tranquilidad del entorno y la complicidad de la pareja en pleno invierno europeo.

Tampoco faltó la foto juntos, abrazados y sonrientes; sin embargo, lo que más llamó la atención entre sus seguidores, fue la destreza de la actriz y el futbolista detrás de cámara: lejos de recurrir a terceros, ambos se animaron a posar y fotografiarse mutuamente, logrando imágenes cuidadas y espontáneas; en el romántico posteo, Icardi, expreso: “Nosotros”, junto a un emoji de un corazón y, otro, de un fueguito.

La actriz, volvió a marcar estilo con su outfit: para la ocasión, eligió una blusa de encaje, en tono marfil, con transparencias sutiles, volados en el cuello y los puños y un moño negro que aportó contraste y un aire vintage; la imagen se destacó gracias a la iluminación cálida del restaurante y los espacios exteriores.

Para completar el estilismo, La China sumó botas negras altas de cuero, con cordones y hebillas, que le dieron un giro moderno y urbano al conjunto; en las imágenes al aire libre, se la vio envuelta en un abrigo de piel sintética en color negro.

