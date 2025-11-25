En la noche de beneficios de Masterchef Celebrity (Telefe), los participantes debieron cocinar mientras eran llamados a cantar distintos temas junto al invitado, Ariel Puchetta; cuando llegó el turno de Maxi López, descubrió que le tocó cantar “Mentirosa” de Ráfaga y no dudó en cantársela a la su exesposa y conductora del reality, Wanda Nara.

Todo sucedió cuando el cantante de Ráfaga saludó a la modelo y la sorprendió con un comentario que desató el caos divertido del estudio: “Nos conocemos, íbamos a Sunset”, indicó, en referencia a un histórico boliche que marcó una época; solo hizo falta mencionar ese nombre para que Maxi, que estaba cocinando en su isla, reaccionara de inmediato: “¡Saltó la ficha, saltó la ficha!”, gritó entre carcajadas, consciente de que la conversación iba a ir hacia un terreno picante.

Un poco avergonzada, Wanda se escondió detrás de la escenografía para no dar demasiados detalles y evitar el momento incómodo, pero el exfutbolista de River Plate y el FC Barcelona recogió el guante y, picante, lanzó: “A Wanda la conocí en “Sunset”; me invitó a un desfile”, aunque, rápidamente, advirtió que prefería no expandirse. “Necesito omitir información. Estoy salvándole el pellejo”, dijo, generando risas de los jurados y del resto de los participantes.

El cantante de cumbia, que fue testigo de aquella época, intervino para sumar su propia anécdota: “Yo estuve ahí esa noche; lo veía siempre a él, igual”, confesó; Maxi, por su parte, no lo desmintió. “ Estaba todas las noches en la bailanta…”, reconoció, sin culpa.

Durante la gala, cada participante debía cantar mientras cocinaba en una noche de karaoke y a López le tocó un tema que pareció elegido a propósito: “Mentirosa” de Ráfaga; el exdelantero no perdió la oportunidad y se la dedicó, directamente, a Wanda, que lo miraba desde su puesto de conductora. “Nunca mejor elegido un tema”, comentó antes de comenzar a cantar; la presentadora respondió riéndose y hasta se animó a bailar:“A López me animo a menearle, tenemos más confianza”, admitió frente a las cámaras, dejando en claro que la tensión entre ambos quedó definitivamente en el pasado.

Posteriormente, cuando Maxi presentó su plato, los chefs comenzaron a darle la devolución al participante y, en un momento, Damián Betular, comentó: “Estás a un nivel de sabores extraordinario… Ponete un restaurante”; rápidamente, Wanda, cerró: “Fuimos socios de un restaurante vos y yo; después se disolvió la sociedad conyugal y todas las sociedades que teníamos”.

